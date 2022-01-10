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海量訴訟司法過勞 司改會籲改制簡化

台灣醒報 / 記者林志怡╱台北報導

林永頌認為，減輕法檢的負擔，有助於增進台灣的司法品質。（直播截圖）
林永頌認為，減輕法檢的負擔，有助於增進台灣的司法品質。（直播截圖）

日本人口是台灣的五倍，司法案件卻僅台灣的兩倍，司改會直指是制度惹的禍。民間司改會董事長林永頌指出，台灣司法界長期因為過量的案件而處於過勞的狀態，這是台灣司法品質的一大隱憂，應透過活化制度、簡化法院審理程序等方式，減輕法院負擔。

案件過量法檢喊過勞

林永頌指出，日本人口大約是台灣的五倍，2015 年送入地檢署層級的司法案件約為 94 萬件，台灣則是 52 萬件，兩者只差了大約兩倍，在犯罪率相近的前提下，足見台灣司法負擔的沈重，也因此讓一線法官在 40、50 歲的黃金年齡選擇退出，是台灣司法的一大損失。

林永頌認為，台灣既有的法院體系中，有些制度可以在不影響民眾司法權益的前提下，更有效率、簡化、除去不必要負擔，且一定可以提升司法品質，改善司法過勞問題，司法院提出的「金字塔司法」構想不錯，但不能只從訴訟面處理，有很多配套需要討論。

簡化、活化司法機能

減輕司法負擔小組成員蔡學誼進一步指出，日本司法制度上大量採用「緩起訴」的處理方式，讓案件不需要進到法院審理，台灣也可以考量放寬緩起訴適用範圍、藉此活化緩起訴處分的機能。

民間司改會常執委員高烊輝則提到，現行流程中包含對政務逐一提示、表示意見，但針對「無爭執」政務部分，逐一宣告過於繁瑣費時，且無助於活動進行，制度上可以考量修正，在當事人、代理人、辯護人、輔佐人同意的前提下，改以證據清單的方式處理即可。

在實際審理活動上，民間司改會常執委員白禮維建議，審理活動往往受限於書記官即席速記的速度，目前委外轉譯只適用於刑事案件的交互詰問階段，但就其運行多年的結果來看，應用到其他民事、家事、行政案件應同樣可行，且可有效節省審理所需的時間。

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司法院 過勞 日本

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