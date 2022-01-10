聽新聞
test
0:00 / 0:00
海量訴訟司法過勞 司改會籲改制簡化
日本人口是台灣的五倍，司法案件卻僅台灣的兩倍，司改會直指是制度惹的禍。民間司改會董事長林永頌指出，台灣司法界長期因為過量的案件而處於過勞的狀態，這是台灣司法品質的一大隱憂，應透過活化制度、簡化法院審理程序等方式，減輕法院負擔。
案件過量法檢喊過勞
林永頌指出，日本人口大約是台灣的五倍，2015 年送入地檢署層級的司法案件約為 94 萬件，台灣則是 52 萬件，兩者只差了大約兩倍，在犯罪率相近的前提下，足見台灣司法負擔的沈重，也因此讓一線法官在 40、50 歲的黃金年齡選擇退出，是台灣司法的一大損失。
林永頌認為，台灣既有的法院體系中，有些制度可以在不影響民眾司法權益的前提下，更有效率、簡化、除去不必要負擔，且一定可以提升司法品質，改善司法過勞問題，司法院提出的「金字塔司法」構想不錯，但不能只從訴訟面處理，有很多配套需要討論。
簡化、活化司法機能
減輕司法負擔小組成員蔡學誼進一步指出，日本司法制度上大量採用「緩起訴」的處理方式，讓案件不需要進到法院審理，台灣也可以考量放寬緩起訴適用範圍、藉此活化緩起訴處分的機能。
民間司改會常執委員高烊輝則提到，現行流程中包含對政務逐一提示、表示意見，但針對「無爭執」政務部分，逐一宣告過於繁瑣費時，且無助於活動進行，制度上可以考量修正，在當事人、代理人、辯護人、輔佐人同意的前提下，改以證據清單的方式處理即可。
在實際審理活動上，民間司改會常執委員白禮維建議，審理活動往往受限於書記官即席速記的速度，目前委外轉譯只適用於刑事案件的交互詰問階段，但就其運行多年的結果來看，應用到其他民事、家事、行政案件應同樣可行，且可有效節省審理所需的時間。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言