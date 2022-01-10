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不滿分手 男子駕車逼停前女友機車吃強制官司

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

黃姓男鐵工不滿女友和他分手後，涉嫌駕駛汽車逼停前女友機車，妨害前女友自由騎乘機車權利，台南地院法官依黃觸犯強制罪，判處拘役50天，得易科罰金，案可上訴。

判決說，黃姓男子（28歲）因和女友分手後有感情及金錢上糾紛，於去年7月15日晚間8點多，在台南市區駕駛轎車逼停前女友騎乘機車，並持棍棒下車大聲咆哮，前女友報警處理後法辦起訴。　　

法官認為，黃之前因竊盜、詐欺及恐嚇取財案件，台南地院判處有期徒刑1年9月確定，甫於2017年7月23日縮刑期滿執行完畢，他受徒刑之執行完畢後，5年以內故意再犯此案有期徒刑以上之罪，為累犯。

法官審酌，黃與告訴人曾為男女朋友關係，未能理性處理雙方感情及金錢糾紛，竟以汽車及棍棒逼停告訴人機車，妨害告訴人自由騎乘機車權利，所為實有不該；考量黃犯後坦承犯行態度，從事鐵工等一切情狀，量處拘役50天，如易科罰金，以1千元折算一天。

黃姓男鐵工不滿女友和他分手後，涉嫌駕駛汽車逼停前女友機車，台南地院依黃觸犯強制罪，判處拘役50天，得易科罰金。圖／本報資料照片
黃姓男鐵工不滿女友和他分手後，涉嫌駕駛汽車逼停前女友機車，台南地院依黃觸犯強制罪，判處拘役50天，得易科罰金。圖／本報資料照片

台南 分手 恐嚇

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