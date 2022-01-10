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持「魔術銀行」千元鈔買菸還找零 男連詐2檳榔攤都得逞

聯合報 / 記者李宗祐／嘉義即時報導

年關將近現金流動多，商家收受現金要小心假鈔！嘉義縣侯姓男子涉嫌以玩具千元紙鈔向檳榔攤購買香菸，業者一時不察收受玩具紙鈔交付香菸還找零現金給侯男，侯男食髓知味，再以同樣手法詐騙第2家檳榔攤；嘉義地方法院依詐欺罪判他拘役50日，可易科罰金，可上訴。

侯男在去年5月18日下午3時許，持正反面分別印有「魔術印製廠」、「魔術銀行」字樣的千元玩具紙鈔1張，向檳榔攤侯姓業者購買125元的香菸1包，使得業者陷於錯誤收受玩具紙鈔，並交付香菸1包及現金875元給侯男。

侯男得手後旋即騎乘機車逃離現場，他未想到這麼順利詐得錢財使用，食髓知味，隔天下午2時5分，再以同樣手法向另名張姓檳榔攤業者購買香菸1包，因而再取得香菸1包及現金875元。案經侯姓、張姓業者事後發覺，不甘受騙，分別報警處理。

侯男到案後坦承不諱，辯稱因缺錢才想到以這方式獲取錢財花用。法官審酌，被告年輕卻不思正途獲取財物，依詐欺取財罪，共2罪，各處拘役30日，應執行拘役50日，如易科罰金，以1仟元折算1日。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

坊間書局即可購得玩具鈔票，店家收受現金要小心。示意圖／記者李宗祐攝影
坊間書局即可購得玩具鈔票，店家收受現金要小心。示意圖／記者李宗祐攝影

嘉義 詐欺 抽菸

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