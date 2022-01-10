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不孝兒多次無照騎車欠34萬罰鍰 房產被查封老母急出面

聯合報 / 記者柯毓庭／新北即時報導

剛滿18歲的林姓男子在未成年時因常無照騎車、闖紅燈、未戴安全帽，被新北市交通裁決處裁罰共34萬5千餘元，因遲未繳納，案件陸續移送法務部執行署新北分署執行，林母僅代繳1萬餘元，新北分署因此查封房產，嚇得林母趕緊繳清欠款。

新北分署指出，林姓男子在2019年至2020年間無照騎車53次，還在騎車時多次違規，因此被新北市交通裁決處裁罰34萬5千餘元。因他遲未繳款，案件移送新北分署執行，林母接到通知，代繳1萬餘元後便未繼續繳納，新北分署只得清查林男財產，發現他因父親過世、繼承取得位於三重地區的房產，便發函查封。

林男母親發現房產被查封，趕緊到新北分署繳納，向書記官表示她是菲律賓籍，嫁給台灣人後育有3女1子，卻在10餘年前喪夫，兒子無業等待當兵中，因常偷偷騎摩托車外出，才會有這麼多罰單，並拿出現金將罰鍰全繳清，不願說明現金來源。

未料書記官調查後，發現林男還有約18萬餘元的罰鍰尚未移送，當場囑咐林母要向交通裁決處辦理分期繳納。

林母帶著現金到執行分署，為不孝兒繳納因交通違規欠下的罰鍰。圖／新北分署提供
林母帶著現金到執行分署，為不孝兒繳納因交通違規欠下的罰鍰。圖／新北分署提供

台灣人 未成年

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