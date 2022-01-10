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台南男酒後騎大重機到高雄賞花 半路遭逮辯前一晚喝的

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導

台南40歲黃姓男子昨天上午騎著黃牌大重機，從安南家中出發，到桃源區賞梅花，沿南橫公路行駛，遭六龜警分局巡邏員警攔查，因渾身酒氣，酒測值達每公升0.33毫克，他坦承喝酒但辯稱是前晚喝的；警詢後，將他依公共危險罪嫌移送。

六龜警分局桃源分駐所昨天上午，執行巡邏勤務時，發現一輛黃牌大重機男騎士形跡可疑，攔查時發現他渾身酒氣，酒測值達每公升0.33毫克，已涉嫌公共危險罪。

經調查，違規駕駛為黃男，台南安南區人，昨天上午台南出發沿南橫公路行駛，想到高雄桃源賞花，豈料，卻在南橫公路3段桃源國中前遭警方攔查。黃男向警方供稱，是前晚在家中暢飲6罐啤酒，疑似酒氣未消。警詢後，將他依公共危險罪嫌移送法辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台南40歲黃姓男子，昨天上午騎著黃牌大重機，從安南家中出發到桃源區賞梅花，遭警方攔查逮捕。記者陳弘逸／翻攝
台南40歲黃姓男子，昨天上午騎著黃牌大重機，從安南家中出發到桃源區賞梅花，遭警方攔查逮捕。記者陳弘逸／翻攝
台南40歲黃姓男子，昨天上午騎著黃牌大重機，從安南家中出發到桃源區賞梅花，遭警方攔查逮捕。記者陳弘逸／翻攝
台南40歲黃姓男子，昨天上午騎著黃牌大重機，從安南家中出發到桃源區賞梅花，遭警方攔查逮捕。記者陳弘逸／翻攝
台南40歲黃姓男子，昨天上午騎著黃牌大重機，從安南家中出發到桃源區賞梅花，遭警方攔查逮捕。記者陳弘逸／翻攝
台南40歲黃姓男子，昨天上午騎著黃牌大重機，從安南家中出發到桃源區賞梅花，遭警方攔查逮捕。記者陳弘逸／翻攝

南橫 台南 六龜

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