幫台中市議員尤碧鈴賄選 樁腳判刑3年6月定讞

台中市議員尤碧鈴被控透過蔡姓樁腳選舉買票，台中高分院於108年間判決尤碧鈴當選無效確定。蔡姓樁腳一、二審均被依違反選罷法判刑3年6月，最高法院今天駁回上訴定讞。

尤碧鈴的蔡姓樁腳涉嫌於民國107年9月中旬，以每票新台幣500元代價，向台中市沙鹿區清泉里附近選民買票，經台中地檢署檢察官起訴並聲押禁見獲准。

市議員落選人王立任提起尤碧鈴當選無效訴訟。台中地院108年6月判決尤碧鈴當選無效，經上訴台中高分院審理後，合議庭判決上訴駁回，尤碧鈴當選無效定讞。市議員遺缺由王立任遞補。

蔡姓樁腳涉嫌買票部分，台中地方法院一審依違反選罷法判決蔡男有期徒刑3年6月，褫奪公權6年，蔡男不服，提前上訴。台中高分院仍判蔡男3年6月徒刑，褫奪公權6年。蔡男又提上訴，最高法院今天駁回上訴，全案定讞。