丈夫用前妻名義購車 維修後不歸還竟搞失蹤被告侵占

高雄黃姓男子曾向友人借車載著前妻於國道3號發生車禍，事後竟以維修名義，貸款將車以妻子名下購入，並完成過後，事後卻不願交代車輛維修狀況，也與妻子斷絕聯繫；事後遭妻子提告侵占，經審理，地院將黃男依侵占罪，處5個月有期徒刑，並查扣未扣案的侵占汽車。

判決指出，黃男與吳女原為夫妻關係，兩人於2020年7月21日離婚；黃在2018年12月23日晚上11時20分向戴姓友人借汽車，載著妻子沿國道3號高速公路行駛，於基隆市發生車禍，造成車體、引擎等均受到嚴重損害，便以吳姓妻子名義辦理貸款將車購入，於2019年5月10日完成過戶。

豈料，黃男將車拖往高雄市仁武區某汽車維修場後，竟侵占己用，妻子屢次詢問修復情形，都會獲清楚回應，直到2020年3月18日後，黃完全失聯，吳察覺有異，報警並提告。

警詢、偵查及審理期間，黃男皆坦承犯行；地院審酌黃男不思以正當途徑獲取財物，竟尋找汽車維修場修復車輛的機會，侵占他人財物，顯然欠缺尊重他人財產權的正確態度。