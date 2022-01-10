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有錢買新車沒錢繳欠款 直到愛車將查封火速繳清

聯合報 / 記者張議晨／高雄即時報導

高雄羅姓女子欠繳360筆停車費罰鍰還有房屋稅未繳，經行政執行署多次催收，仍不為所動。執行官發現她2個月前剛入手新車，準備查封時羅女才終於出面，一次繳清所有欠款。

羅女積欠停車費總額達12萬餘元，經交通局等單位多次催繳，始終未出面繳納，催繳單累積厚厚一疊。

後來案件移到行政執行署高雄分署，執行官發現羅女名下有間自住房屋，多次聯繫羅女繳款，以免房子遭拍賣，羅女還是不為所動。

近日高雄分署發現羅女不繳稅，卻有錢購買新車，鎖定她名下動產以利查封抵欠款後，再多次以電話通知她，日前終於聯繫上羅女，她發現再不繳滯欠的罰鍰，新車會被查封，立即帶錢繳清12餘萬元罰鍰。

高雄分署說，民眾若有經濟困難而無法一次清償可檢具證明文件申請分期繳納，如拒不繳納，高雄分署將強力執行。

羅女積欠罰單累積厚厚一疊，直到愛車要被查封，她才出面繳清。圖/高雄分署提供
羅女積欠罰單累積厚厚一疊，直到愛車要被查封，她才出面繳清。圖/高雄分署提供

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