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男航空站外持西瓜刀吼叫 違社秩法判罰1萬2千
周姓男子為發洩情緒騎車攜帶西瓜刀，前往台南航空站前吼叫，航警見狀上前制止，依違反社會秩序維護法移送台南地院簡易法庭審理。法官認為，周沒有正當理由攜帶具殺傷力器械，於公眾場合吼叫致往來民眾恐慌，所為未發生嚴重實害，依違反社維法裁罰1萬2千元，案可抗告。
周姓男子（44歲）為發洩情緒騎車攜帶具有殺傷力西瓜刀，於去年12月12日前往台南航空站前吼叫，航空警察局高雄分局台南分駐所警員見狀，以優勢警方上前制止，周交出西瓜刀後，自稱是對政局不滿，為發洩情緒才這樣做。 警方認為周此舉，成往來民眾恐慌，依違反社維法移送台南地院簡易法庭審理。
法官審酌，周曾因攜帶菜刀及西瓜刀，遭移送判處罰鍰3000元、6000元，卻又無正當理由攜帶具殺傷力器械，於台南航空站前公眾場合吼叫致往來民眾恐慌，嚴重破壞社會安寧秩序，周所為尚未發生嚴重實害，行為後態度尚佳等全部相關情狀，裁罰1萬2千元。
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