工資未計夜點費 苗院判台電補發18人退休金差額
台灣電力公司苗栗縣通霄發電廠2020年7月1日結清舊制年資退休金，平均工資並未核計夜點費，苗栗地方法院最近判決3案18名在職或退休技術員，台電必須補發16萬8000多元到22萬7000多元不等的差額，共374萬多元，並計算法定利息，全案還可以上訴。
民事訴訟法規定，訴訟標的金150萬元以下、二審定讞，18名通霄電廠退休或在職技術員，因此分3案各6人向苗栗地院勞動法庭請求台電給付舊制年資退休金差額，最近審結3案，都判決台電敗訴，另有2案12人審理中。
法官調查，台電2003年1月起發給輪值大、小夜班技術員夜點費，初夜點心費每次250元、深夜點心費每次400元，夜點費每人每日金額相同，不因作業種類、年資、職級而有差異，3班輪值且須於夜間工作的勞工，與日間勞工就相同內容工作，給予不同工資待遇乃屬合理，夜點費符合「勞務對價性」及「經常性給與」，屬勞基法所謂的工資。
判決書指出，台電稱辯夜點費發放沿革，自日治時期起源，以發放食物方式為之，因發放食物須檢附收據報銷手續繁瑣，演變成發放現款方式，將原誤餐費合併為餐點費，為餐食、點心提供的福利措施，不具勞務對價性，也不因受僱人職級薪資高低及經驗、智力、技能、年資不同而異，為台電出於體恤員工而發放，單方面恩惠性給與的餐費，排除於經常性給與工資之外。
此外，兩造分2019年12月間簽訂年資結清協議書，約定「平均工資之計算悉依據『經濟部所屬事業機構列入計算平均工資之給與項目表』」，夜點費非表列給與項目，自不得計入平均工資基準。
判決書說，勞基法既為國家為實現憲法保護勞工基本國策制定的法律，勞基法第2條第3款工資規定，乃屬強制規定，夜點費是否納入平均工資，應依勞基法規定判斷，並非勞僱雙方所能合意排除其適用的事項，年資結清協議書有關平均工資計算，既未計入夜點費，已低於勞基法所定的給付標準，因此請求退休金差額有理。
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