懷疑養生館女老闆與丈夫有染 說她「搞人老公」判有罪

基隆市莊姓女子懷疑丈夫與開設養生館的陳姓女子有染，在養生館外張貼「一組內衣、幾個零花錢，也就能把妳搞上床」、「妳用過的男人，我一直都不敢再用」、「搞人老公」等文字，陳女不甘受辱提告。基隆地院審結，認定莊女犯誹謗罪，考量她自認捍衛婚姻等情狀，判拘役40天，如易科罰金以1千元折算1天。全案可上訴。

判決指出，莊女懷疑陳女與她的丈夫有染，去年1月15日、16日分別在陳女經營的養生館外張貼文件，並有「一組內衣、幾個零花錢，也就能把妳搞上床，進了汽車旅館」、「妳用過的男人，我一直都不敢再用，妳愛用就讓給妳用」、「搞人老公」等文字。

莊女還提及，前年陳女跟她說「家醜不可外揚」，因為陳女「偷我老公就是我的家人」，這個家醜，陳女讓她不得不張揚。後會有期。基隆不大，再過幾年我會推著我老公去探望妳。

陳女不干名譽受辱報案，警詢後將全案送辦。基隆地檢署檢察官偵查後，認定莊女涉案，依誹謗罪嫌起訴。莊女在基隆地院準備程序時自白犯罪，法院改以簡易判決處刑。

法官指出，莊女僅因疑心丈夫與陳女過從甚密，內心暗生兩人有不可告人婚外情疑慮，不思以理性方式尋求丈夫與陳女共同溝通解決，謀求兼顧雙方家庭和諧之道，竟利用張貼文件，使過路民眾得以共見共聞，內容導致陳女陷入難堪處境，並可能招致眾人訾議，使她人格及社會評價受貶抑，應予非難。