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用同張相片改期檢舉？法官見「這關鍵」判違停車主少罰一張

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市巫姓女子在去年1月間將轎車停在西區自由路、民生路的台灣銀行前黃線，她連續兩天遭民眾檢舉違停，但遭罰1800元，但她認為兩車告發的相片除了日期不同外，前後方車輛都相同，質疑檢舉人變造日期檢舉，台中地院行政法庭審理後，舉發相片的確如巫女所述，且根據車行紀錄，巫女只有一天被拍到行經該處，撤銷一張罰單，改罰900元。

判決指出，巫姓女子遭人檢具相片檢舉，在去年1月7日、8日將轎車違規停放在西區自由路、民生路的台灣銀行前黃線，巫女被台中市第一警分局製單告發，每次開罰900元，巫女被罰1800元。

巫女收到罰單後，認為兩張檢舉的相片，除了日期不同之外，她的轎車前後方三輛轎車都完全相同，警方沒有確認檢舉民眾檢舉的日期確實與否，就對她開出罰單，因此提起行政訴訟，要求撤銷罰單。

台中地院行政法庭審理後，認為根據第一警分局調閱的車行紀錄，僅有7日巫女有行該該處，8日並無巫女行經該處的紀錄；另外，根據兩張檢舉相片，巫女違規停放在停車格34與36中間的黃線，兩張相片中，巫女轎車的後照鏡都沒收摺，且巫女前後方車輛都是同輛車，兩張相片除了日期不同外，其餘都相同，巫女質疑兩張相片為同一天發生，也非沒有根據。

台中地院行政法庭認為，兩張違規相片是否為不同日期拍攝，有懷疑空間，不過警方沒有提出其他證據證明，導致巫女在8日是否有違規停車的事實，陷於真偽不明的狀態，應由開罰的台中市交通事件裁決處負擔敗訴的不利益風險，撤校巫女其中一張罰單，判巫女罰900元，全案可上訴。

台中市巫姓女子去年1月間遭人檢舉違規停車，吃上兩張900元罰單，巫女質疑照片僅改日期打訴訟，台中地院行政法庭撤銷一張罰單。圖／報系資料照
台中市巫姓女子去年1月間遭人檢舉違規停車，吃上兩張900元罰單，巫女質疑照片僅改日期打訴訟，台中地院行政法庭撤銷一張罰單。圖／報系資料照

罰單 台中市 違停

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