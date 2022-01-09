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討鑰匙求復合被打槍 惡男打女貓熊眼、剪破寢具不給睡

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市黃姓男子與盧姓女子原是同居男女朋友關係，但雙方感情生變後分手，黃搬離盧女住處，但他在去年5月間，藉口返回盧女住處取物，但卻要求她交出住處鑰匙，盧女不從，黃就將她打成「貓熊眼」，還用剪刀割破盧女寢具，台中地院審結，依傷害、毀損罪，分判黃3月徒刑、拘役40天，都得易科。

判決指出，黃姓男子有公共危險前科遭法院判刑紀錄，黃與東勢區盧姓女子原是男女朋友，雙方在去年初感情生變，黃搬離盧女住處，黃在去年5月間，喝酒後向盧女要求，前往盧女住處拿自己的私人物品，盧女同意，但沒想到黃到場後，要求盧女交出住處鑰匙，也要求與盧女「復合」。

但盧女嚴詞拒絕，黃氣憤不滿，當場徒手作勢要毆打盧女，因盧女一直不肯交出鑰匙，黃氣得動手打人，造成盧女右側

頭部鈍傷、左眼周圍挫傷、右下巴挫傷、左肩挫傷、左胸挫傷、四肢多處擦挫傷等傷勢，黃還砸毀盧女屋內的掃把，甚至拿剪刀剪破盧女的寢具。

台中地院審結，黃有公共危險前科，但仍犯下傷害、毀損的犯行，對刑罰反應力薄弱，依法加重其刑，依傷害罪，判刑3月，另依毀損罪，判拘役40天，都得易科罰金，可上訴。

台中市黃姓男子在去年5月間向盧姓前女友求復合未果，打傷人還破壞盧女住處物品，台中地院判他3月徒刑、拘役40天。圖／報系資料照
台中市黃姓男子在去年5月間向盧姓前女友求復合未果，打傷人還破壞盧女住處物品，台中地院判他3月徒刑、拘役40天。圖／報系資料照

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