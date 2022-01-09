騎士疑變換車道撞計程車受傷 怪運將未按喇叭示警求償

張姓男子騎機車與周男駕駛的計程車發生碰撞受傷，事故鑑定肇事原因是張變換車道不慎，周無責任。張指鑑定內容不實，且周應按鳴喇叭提醒他即將跨越車道避免碰撞，求償21萬9000元。周辯稱無過失，且按喇叭可能遭來謾罵或嚇到前方駕駛人。基隆地院審結，認定縱是周開車撞及機車也不成立侵權行為，判決周男免賠。全案可上訴。

判決指出，張男騎機車和周男駕駛的計程車，去年2月14日在東明路17巷巷口發生碰撞。基宜區車輛行車事故鑑定委員會鑑定意見書，指張騎機車行經單行二車道路段，行駛中變換車道，疏未注意左側直行來車讓其先行為肇事原因。周男駕於單行二車道路段直行，無肇事因素。

張男起訴主張，他騎機車行駛右側外線車道，從頭到尾並未駛進或偏移到左側內線車道。兩者原本相距50公尺，以相同速度行進，常理而言不可能撞上，且他是在外線車道被撞，周肇事後繼續往前行駛，經路人告知才停車處理，行車事故鑑定會鑑定意見書記載不實。

張男說，周男駕車應注意前方左右情況，並應按鳴喇叭提醒他即將跨越到左側車道，避免碰撞危險，故有應注意未注意過失。他因車禍受傷，所以要向周男求償醫療費用、看護費及交通費共2萬9000元。車禍令他行動不便，承受精神痛苦，另請求精神賠償慰撫金19萬元，合計21萬9000元。

周男答辯，車禍肇事責任均在張男，對方稱他有按鳴喇叭示警義務無理由，因為按鳴喇叭可能遭來謾罵甚至驚嚇到前方駕駛人，聲明駁回告訴。

法院當庭播放市警局提供的東明路17巷巷口錄影畫面，可見兩造車輛撞及時，計程車未跨越分向線行駛，兩車擦撞後，張男跌落分向線上。監視器畫面下午4點24分54秒時，張的機車車輪行駛分隔線上，已逾越本應行使的車道，益難認周男應負肇事責任。