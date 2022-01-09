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改裝車輛惹民怨 南警結合環保監理機關出重手
台南市善化警分局今天上午結合市警局交通警察大隊、麻豆監理站及台南市政府環保局等聯手出擊，針對違規改裝車輛攔檢強力告發，警方說，改裝車輛常發生巨大噪音惹民怨，後續仍會加強取締遏止歪風。
這次聯合稽查地點在台19線台南安定路段執行取締改裝車暨防制危險駕車與取締酒駕聯合稽查勤務，總攔查機車、汽車共67輛，舉發各式交通違規19件（車輛電系設備擅自變更7件、車輛設備規格不符4件、無照駕駛2件、未戴安全帽2件、大貨車行車記錄器未依規定使用2件、超載2件改裝排氣管檢驗4件、噪音不合格告發1件、排氣管無法檢測召回檢驗4件。
警方表示， 本次勤務針對改裝車燈(LED、HID)、設高音喇叭、排氣管（翹管、無隔熱防護裝置、拆除消音器）、無照駕駛等違規行為，主動攔查檢驗。而汽機車改裝排氣管、車燈(LED、HID)或拆除消音器等，不僅影響社會安寧，更易造成交通危險。
而環保署設有噪音車輛專門檢舉網站，民眾如發現機動車輛行駛道路上有噪音擾寧情事，可上傳相片或影片至環保署噪音車檢舉網站檢舉，經查證屬實者將通知車輛到檢，檢測不合格依法開單處以1800元至3600元罰鍰。
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