託好友操作股票失利 找人押上車毆打頭眼 4人遭法辦

陳姓男子委託多年好友池姓男子操作股票投資，疑因投資失利爆債務糾紛，今年1月3日找來簡姓男子等3人，押池男上車載往新北瑞芳，並於途中痛毆成傷，遇警才放人。警方將4人遭依傷害、妨害自由等罪嫌送辦。

據悉，62歲池姓男子因與63歲陳姓是多年好友，兩人長期共同投資股票。陳拿出資金給池男操作股票，但陳男認為損失約100萬元，池男則認為僅30、40萬元，雙方認知不同。

今年1月3日晚上8時許，兩人約在北市中山區一家餐廳談債務，陳男找來42歲簡姓男子、43歲王男及35歲邱男到餐廳商討債務，過程中疑似談判不成，簡等人涉嫌押池男上車，再往新北瑞芳一帶；當晚9時許，池的劉姓女友聯繫不上池男，報警求助。

警方獲報後前往餐廳查訪，見陳男帶池男返回餐廳，池男頭部有擦挫傷、右眼紅腫，池男也向警方稱，被押上車後遭毆打受傷。警方隨即帶回兩人回派出所製作筆錄，池男也提告陳等4人傷害、妨害自由。