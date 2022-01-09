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男持手機偷拍內衣專櫃女顧客私密部位 判刑2個月
王姓男子在高雄某間購物廣場內衣專櫃持手機開錄影，偷拍女顧客大腿、裙底內褲及身體隱私部位，當場被對方活逮，還從手機內找出偷拍照片，並交由警方，佐證犯行；橋頭地方法院審結，依無故竊錄身體隱私部位罪，判處王男2個月有期徒刑。
判決指出，王男去年7月16日下午4時25分許，在高雄某間購物廣場內衣專櫃，趁女顧客不注意時，用iPhone手機由下往上偷拍她的大腿、裙底內褲及身體隱私部位，隨即遭對方發現，並報警逮人。
警方在扣押的手機中，找到偷拍的6張照片，足佐證王男犯行；警詢、偵訊及審理時，他皆坦承犯行，警方函送後，後由檢方起訴，向地院聲請簡易判決處刑。
地院審酌，王男在公眾得出入之場所內，無故擅持具有錄影功能的行動電話，竊錄他人身體隱私部位，對他人隱私侵害甚鉅；經審理，將他依無故竊錄身體隱私部位罪，處2個月有期徒，得易科罰金，並沒收犯案時用的手機，全案可上訴。
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