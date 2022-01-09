男持手機偷拍內衣專櫃女顧客私密部位 判刑2個月

王姓男子在高雄某間購物廣場內衣專櫃持手機開錄影，偷拍女顧客大腿、裙底內褲及身體隱私部位，當場被對方活逮，還從手機內找出偷拍照片，並交由警方，佐證犯行；橋頭地方法院審結，依無故竊錄身體隱私部位罪，判處王男2個月有期徒刑。

判決指出，王男去年7月16日下午4時25分許，在高雄某間購物廣場內衣專櫃，趁女顧客不注意時，用iPhone手機由下往上偷拍她的大腿、裙底內褲及身體隱私部位，隨即遭對方發現，並報警逮人。

警方在扣押的手機中，找到偷拍的6張照片，足佐證王男犯行；警詢、偵訊及審理時，他皆坦承犯行，警方函送後，後由檢方起訴，向地院聲請簡易判決處刑。