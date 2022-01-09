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雙北升3級警戒？專家：這情形就可能 社區務必防疫5大重點

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越南船員台中港跳船 違法滯台打工3個月判刑5月

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

越南籍男子NGUYEN是商船船員，他趁商船在去年7月間停靠在台中港的碼頭時，擅離崗位，以步行方式離開商船後，徒步逃往梧棲市區，經船員通報，警方調閱監視器後確認，他在台灣非法打工、居無定所約3個月後，遭警方查獲，台中地院依違反入出國移民法，判他5月徒刑，得易科。

判決指出，越南人NGUYEN是維納星（VINASHIP）商船的船員，商船在去年7月15日靠泊台中港碼頭，預計同年月19日離港，但他明知在無船員臨時停留許可證或其他入國許可的狀況下，不得離船登岸，但他仍在同年月7月19日凌晨4時許，步行離開維納星商船，進入台中市梧棲區後逃逸無蹤。

後來維納星船員發覺NGUYEN不在當班職位，遍尋不著後報警，經警調閱現場監視器錄影畫面，得知他已違法入境台灣，後來他在同年11月4日遭拘獲，在台灣非法打工超過3個月，全案依違反入出國移民法，移送法辦。

台中地院審酌，NGUYEN承認涉案，並自述非法居留期間，在台灣非法打工，居無定所，對社會安全具有潛在威脅，依入出國移民法，判刑5月，得易科罰金15萬，另外在刑期執行完畢或赦免後，驅逐出境。

越南人NGUYEN是維納星船員，但他在去年7月間擅離職守，違法入境台灣，在滯台3個多月打工維生，台中地院判他5月徒刑。圖／報系資料照
越南人NGUYEN是維納星船員，但他在去年7月間擅離職守，違法入境台灣，在滯台3個多月打工維生，台中地院判他5月徒刑。圖／報系資料照

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