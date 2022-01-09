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抓漏男工人當起提款車手 獲利6千判刑1年2月

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

周姓抓漏男工人因缺錢花用，加入詐騙集團當提款車手，配合集團成員指示到台南下營區，被控向姜姓女被害人收取70萬元並交給集團成員後，獲得6千元報酬。台南地院依詐欺取財罪判處周有期徒刑1年2月，案可上訴。

判決說，周自去年6月15日起，加入詐欺集團擔任車手工作，負責向被害人收取詐欺款項，並將贓款轉交詐欺集團成員。詐欺集團成員於去年6月18日11點50分，冒充法院人員書記官撥打電話給姜姓女被害人，佯稱她帳戶遭人做為人頭使用，帳戶將被扣押，須提供帳戶餘額一半作為擔保。

姜女信以為真，同一天下午3點多，前往台南市某銀行提領70萬元後，再返回下營區住處等待。周經集團成員指示，同一天下午4點多在下營區，收取姜女交付70萬元，周再將錢轉交給其他詐欺集團成員，周因而獲利6000元。

法官審酌，周為滿足自己金錢需求，甘為詐欺集團成員吸收擔任取款車手工作，隱匿金流，使其他不法份子易於隱藏真實身分，減少遭查獲風險，助長詐欺犯罪，同時使告訴人受有財產上損害而難於追償，但念犯後於偵審中均坦承犯行不諱，表現悔意，且考量涉案情節從事抓漏工作等一切情狀，量處其刑，以示懲儆。

周姓抓漏男工人因缺錢花用，涉嫌加入詐騙集團當提款車手，獲得6千元報酬。台南地院依詐欺取財罪，判處周有期徒刑1年2月。圖／本報資料照片
周姓抓漏男工人因缺錢花用，涉嫌加入詐騙集團當提款車手，獲得6千元報酬。台南地院依詐欺取財罪，判處周有期徒刑1年2月。圖／本報資料照片

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