選前批顏有近90筆土地 陳奕齊：他為社會付出過甚麼？

民進黨今晚在烏日高鐵站旁的日出廣場，舉辦「溫柔堅定挺靜儀」造勢晚會，陳奕齊痛批，顏寬恒為這個社會打拼過甚麼？這樣的惡霸，利用罷免這項民主選舉工具，將辛苦打拼的年輕人惡意罷免，大家心中都充滿憤怒與不捨，而明天，大家就要把這一席拿回來！

民進黨「溫柔堅定挺靜儀」造勢晚會今晚6時30分登場，現場擺放3千把坐椅已滿，主辦單位追加椅子；包括競選總部主任委員林佳龍、立法院副院長蔡其昌、陳柏惟、台灣基進黨主席陳奕齊、立委余天等人接續上台演講，8時許由蔡英文總統、副總統賴清德壓軸，大進場環節則因疫情取消。

基進黨主席陳奕齊表示，柏惟怎麼會受到年輕世代歡迎？因為他是我們只要打拼，他就有機會啊！他也提到，民主選舉是要選賢與能，把人才送進政府為民眾服務，看看林靜儀的經歷，再看看顏寬恒的經歷，誰是人才很明顯。

陳更痛批，顏寬恒為這個社會打拼過甚麼？我們只知道他有將近90筆的土地房產，還有外傳「顏百億」稱號，也不知道真的假的，他的人生已經可以退休，但一般基層人民沒有這樣的環境，卻還要面對這樣的惡霸，利用罷免這項民主選舉工具，將辛苦打拼的年輕人惡質罷免，大家心中都充滿憤怒、充滿不捨，而明天，大家就要把這一席拿回來！

民進黨籍立委余天隨後登台演唱「回鄉的我」。他表示，林靜儀對每個人都有醫生的心，疼惜每位鄉親，不是為自己，而是為了大家去做，拜託所有鄉親，明天出門投票，讓林靜儀進入立法院，服務大家是最重要的。