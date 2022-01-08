影／引誘HBL球員DIY 邀泡湯拍裸片 惡經紀人收押

前經紀人劉維霖去年以年輕正妹照片當頭像，透過Instagram勾引1名HBL前球員上傳自慰影片，還恐嚇邀泡湯拍裸片，中和警方拘提劉到案，新北地檢署訊後向法院聲請羈押禁見，法院今天裁准劉男羈押，但未禁見與通信。

曾任男子籃球員經紀人的劉維霖，因側錄10多名球星網愛時的不雅片，再向球星恐嚇勒索，混血球星譚傑龍也是被害人之一，本月6日被台北地檢署依恐嚇取財、妨害秘密等罪起訴。

新北檢警另掌握，劉維霖以前任及現役HBL球員的不雅片，恐嚇他們出來泡溫泉、拍裸片，甚至佯裝正妹誘騙1名球員自拍上傳自慰片，新北地檢署搜索劉男戶籍地及現住居處後，昨天深夜向法院聲請羈押。

劉男於2021年間，取得數名前任、現役HBL球員的私密影片，隨即散布給網友，並於日前傳恐嚇訊息給其中1名HBL前球員，以不雅片威脅他出來泡溫泉、拍裸露影片，這名前球員沒理會隨即報警。

新北地檢署檢察官歐蕙甄6日指揮中和警分局搜索約談劉男，查出他以年輕正妹照片當頭像，透過Instagram勾引1名HBL前球員上傳自慰影片給他。

檢察官認為劉維霖涉犯恐嚇、詐欺得利、違反兒少性剝削防制條例等罪，犯行重大，且有串滅證、反覆實行之虞，向法院聲請羈押禁見。