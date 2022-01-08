聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／引誘HBL球員DIY 邀泡湯拍裸片 惡經紀人收押
前經紀人劉維霖去年以年輕正妹照片當頭像，透過Instagram勾引1名HBL前球員上傳自慰影片，還恐嚇邀泡湯拍裸片，中和警方拘提劉到案，新北地檢署訊後向法院聲請羈押禁見，法院今天裁准劉男羈押，但未禁見與通信。
曾任男子籃球員經紀人的劉維霖，因側錄10多名球星網愛時的不雅片，再向球星恐嚇勒索，混血球星譚傑龍也是被害人之一，本月6日被台北地檢署依恐嚇取財、妨害秘密等罪起訴。
新北檢警另掌握，劉維霖以前任及現役HBL球員的不雅片，恐嚇他們出來泡溫泉、拍裸片，甚至佯裝正妹誘騙1名球員自拍上傳自慰片，新北地檢署搜索劉男戶籍地及現住居處後，昨天深夜向法院聲請羈押。
劉男於2021年間，取得數名前任、現役HBL球員的私密影片，隨即散布給網友，並於日前傳恐嚇訊息給其中1名HBL前球員，以不雅片威脅他出來泡溫泉、拍裸露影片，這名前球員沒理會隨即報警。
新北地檢署檢察官歐蕙甄6日指揮中和警分局搜索約談劉男，查出他以年輕正妹照片當頭像，透過Instagram勾引1名HBL前球員上傳自慰影片給他。
檢察官認為劉維霖涉犯恐嚇、詐欺得利、違反兒少性剝削防制條例等罪，犯行重大，且有串滅證、反覆實行之虞，向法院聲請羈押禁見。
新北地院今天下午開羈押庭，法院認為劉維霖犯罪嫌疑重大，有羈押必要，應予羈押，裁准羈押未禁見。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言