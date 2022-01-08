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員工涉公開招考電子舞弊案 中鋼不排除提告求償

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導

廉政署偵辦國營事業招考舞弊案，中鋼有現職人員涉入，對此中鋼今天表示，會持續配合檢廉單位偵辦，中鋼對於打擊不法，維繫招考公平公正的立場絕對堅持到底，也不排除對涉案員工提告求償。

中鋼表示，2018年起中鋼辦理公開招考，除與受託辦理的學研機構及廉政署進行考場防弊外，各甄試階段也設置相關辨識措施，有效達到汰除舞弊疑慮考生與不適用人員。

面對日益精進的電子舞弊技術，雖防不勝防，但公司積極面對，並主動提供相關資訊，配合檢廉單位偵辦，中鋼對於不法集團介入國營事業招考的舞弊行為，一定深究到底，相信定能發揮打擊犯罪、端正人才招募及社會秩序的嚇阻作用。

中鋼會持續配合檢廉單位後續偵辦作業，讓涉案員工受到應有的制裁，並承擔應負的法律責任，且不排除依法進行提告求償，以正視聽，維繫中鋼企業精神及誠信正直的價值觀。

多家國營事業對外招考涉嫌電子舞弊，中鋼指對涉案員工不排除提告。圖／本報資料照
多家國營事業對外招考涉嫌電子舞弊，中鋼指對涉案員工不排除提告。圖／本報資料照

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