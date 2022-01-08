聽新聞
test
0:00 / 0:00
員工涉公開招考電子舞弊案 中鋼不排除提告求償
廉政署偵辦國營事業招考舞弊案，中鋼有現職人員涉入，對此中鋼今天表示，會持續配合檢廉單位偵辦，中鋼對於打擊不法，維繫招考公平公正的立場絕對堅持到底，也不排除對涉案員工提告求償。
中鋼表示，2018年起中鋼辦理公開招考，除與受託辦理的學研機構及廉政署進行考場防弊外，各甄試階段也設置相關辨識措施，有效達到汰除舞弊疑慮考生與不適用人員。
面對日益精進的電子舞弊技術，雖防不勝防，但公司積極面對，並主動提供相關資訊，配合檢廉單位偵辦，中鋼對於不法集團介入國營事業招考的舞弊行為，一定深究到底，相信定能發揮打擊犯罪、端正人才招募及社會秩序的嚇阻作用。
中鋼會持續配合檢廉單位後續偵辦作業，讓涉案員工受到應有的制裁，並承擔應負的法律責任，且不排除依法進行提告求償，以正視聽，維繫中鋼企業精神及誠信正直的價值觀。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言