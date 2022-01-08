員工涉公開招考電子舞弊案 中鋼不排除提告求償

廉政署偵辦國營事業招考舞弊案，中鋼有現職人員涉入，對此中鋼今天表示，會持續配合檢廉單位偵辦，中鋼對於打擊不法，維繫招考公平公正的立場絕對堅持到底，也不排除對涉案員工提告求償。

中鋼表示，2018年起中鋼辦理公開招考，除與受託辦理的學研機構及廉政署進行考場防弊外，各甄試階段也設置相關辨識措施，有效達到汰除舞弊疑慮考生與不適用人員。

面對日益精進的電子舞弊技術，雖防不勝防，但公司積極面對，並主動提供相關資訊，配合檢廉單位偵辦，中鋼對於不法集團介入國營事業招考的舞弊行為，一定深究到底，相信定能發揮打擊犯罪、端正人才招募及社會秩序的嚇阻作用。