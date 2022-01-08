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高雄警「天將神兵」 破獲網路愛情詐財機房逮6人

中央社 / 高雄8日電

高雄警方查獲孫男為首的詐騙集團，盜用他人帥氣照片，在通訊軟體上以甜言蜜語哄騙女性，再要求被害人共同投資未來，騙取金錢。警方「天將神兵」攀降破獲機房，逮捕6人送辦。

高雄市政府警察局鼓山分局今天發布新聞稿表示，日前查獲以孫姓男子為首的「網路男蟲」，盜用他人帥氣、身材精實的照片，透過微信等網路通訊軟體，隨機找尋「等愛的女人」。

警方表示，詐騙集團以「其實全世界最幸福的童話，就是與你一起度過柴米油鹽的歲月」、「情書我只寫3行，剩下的浪漫我一生負責」等甜言蜜語哄騙被害人，再以「規劃未來」為由要求共同投資，騙取金錢。

警方循線查出歹徒將詐騙機房設在大樓十字架旁，特勤中隊成員「天降神兵」，攀降破窗進入，逮捕一線機房39歲孫男等5人、二線機房劉男1人，6人全數解送高雄地檢署偵辦。

警方表示，不容許任何詐欺行為破壞社會安寧，對不法行為絕不寬貸；除向上溯源、斷絕金流以外，也會建請檢察官聲押。並會持續強勢執法維護社會安定，給民眾一個安居樂業的生活環境。

詐騙集團 微信

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