南方澳斷橋安全檢測廠商 行賄竹縣工務處長雙雙收押

新竹縣政府工務處長林鶴斯涉嫌過去擔任技正期間，和前處長羅昌傑接受萬喬豐公司負責人陳明正行賄，明知該公司投標不符資格，竟私下讓他取得橋梁檢測標案，桃檢連2天搜索聲押林、陳獲准；其中，3年前南方澳大橋斷裂，被查出橋梁安全檢測標案就是由萬喬豐拿下，更被質疑檢測資料造假。

陳明正曾在健行科大擔任教授，並經營萬喬豐工程技術顧問公司，多以承包交通部，及宜蘭縣、新竹縣政府工程為主，2019年10月1日宜蘭南方澳大橋斷裂，經查就是由陳明正的萬喬豐公司團隊負責相關橋梁安全檢測標案。

當時立委黃國昌就曾質疑，陳明正透過健行科大、萬喬豐公司名義在全國承接橋梁檢測標案，明知橋梁劣化，檢測報告卻顯示良好，質疑報告造假、不把人命當一回事。

桃園地檢指出，經廉政署接獲檢舉，新竹縣工務處林鶴斯（49歲）擔任工務處技正期間，和前處長羅昌傑（66歲）收受萬喬豐公司陳明正（71歲）、合夥人張綵宸（49歲）賄賂各15萬元、10萬元。

林、陳明知萬喬豐當時投標資格不符，卻仍讓該公司取得新竹縣2018年度發包一項400多萬元，有關道路、橋梁安全檢測的標案，當中除橋梁檢測，還涉及一般道路、人行道等安全評估，2人收賄後違背職務讓陳得標發包。

桃檢6日先搜索陳明正、張女公司住處等，依貪汙罪對公務員違背職務行為交付賄賂罪嫌聲押，據了解陳否認犯行，還將責任推給張女，法院認為有串證之虞裁定收押禁見，另張女15萬元交保。

檢方7日再傳喚林鶴斯、羅昌傑到案，初步掌握2人收賄事證，昨深夜依貪汙罪違背職務之行為收受賄賂罪嫌聲押林獲准，羅命20萬元交保。