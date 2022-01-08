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竹縣工務處長涉貪遭收押 縣府回應：全力配合司法調查

聯合報 / 記者巫靜婷／新竹即時報導

新竹縣政府工務處局長林鶴斯涉嫌和前處長羅昌傑，利用道路橋梁安全檢測標案和萬喬豐工程公司負責人陳明正等勾結，各收賄15萬、10萬元不等，讓陳等廠商得標、放水，廉政署接獲檢舉報請桃園地檢署指揮，桃檢連2天搜索，依貪汙罪嫌將林鶴斯、陳明正聲押獲准，另2人交保。

新竹縣政府今日表示，本案是2018年間採購標案，採購程序疑有瑕疵，基於偵查不公開原則，全案尚待釐清，縣府全力配合司法調查，若有同仁涉案絕不寬貸，但若經調查並無涉案，也希望還給同仁清白。

林鶴斯畢業於清華大學學士後法律系、中央大學土木工程博士，土木技師高考及格，曾擔任縣府觀光旅遊處技術科長、交旅處觀光工程科長、工務處工程科長、養護科長、水利科長、技正，以及明新科技大學兼任助理教授，2019年7月前工務處長羅昌傑退休後，林鶴斯即走馬上任。

新竹縣政府工務處長林鶴斯。記者巫靜婷／翻攝
新竹縣政府工務處長林鶴斯。記者巫靜婷／翻攝

新竹 桃園 收賄

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