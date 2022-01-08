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收賄15萬橋樑安全檢測標案放水 新竹縣工務處長遭收押

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

新竹縣政府工務處局長林鶴斯涉嫌和前處長羅昌傑，利用道路橋樑安全檢測標案和萬喬豐工程公司負責人陳明正等勾結，各收賄15萬元、10萬元不等，讓陳等廠商得標、放水，廉政署接獲檢舉報請桃園地檢署指揮，桃檢連2天搜索，依貪汙罪嫌將林鶴斯、陳明正聲押獲准，另2人交保。

桃檢指出，林鶴斯2018年擔任新竹縣政府工務處技正期間，涉嫌和當時的工務處長羅昌傑合作，與設址在中壢區的萬喬豐公司負責人陳明正、張姓女廠商勾結，以縣府2018年發包有關道路及橋樑安全檢測某標案讓其得標。

事後陳再各以15萬元、10萬元作為酬謝交付給林、羅，桃檢接獲情資後指派企業犯罪兼智財組檢察官周欣蓓指揮廉政署、新竹縣調查站，分別在1月6日、7日發動搜索。

檢方初步先聲押陳明正、張姓女廠商，桃園地院以陳有串證之虞收押禁見，張女15萬元交保；檢方昨在傳喚林、羅到案，依貪汙對於違背職務之行為收受賄賂罪嫌將林聲押禁見獲准，另羅諭令20萬元交保。

桃園地檢。記者曾健祐／攝影
桃園地檢。記者曾健祐／攝影

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