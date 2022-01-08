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苗縣議員羅貴星涉司法黃牛案 二審判5個月定讞

中央社 / 台中8日電

苗栗縣議員羅貴星被控介入疑似違反廢清法案件，扮演司法黃牛向當事人詐財新台幣50萬元未遂，他一審被判處5個月徒刑，案經二審台中高分院審理後駁回上訴，全案確定。

台灣高等法院台中分院判決書指出，羅貴星透過友人得知，苗栗縣三義鄉廖姓男子與親戚經營的休閒渡假村園區土地，疑似有違法傾倒廢棄物，羅貴星在民國109年5月間，向廖男佯稱遭人檢舉，檢調機關已經立案在查，引起廖男不安。

羅貴星與廖男相約在服務處會面，羅貴星佯稱與檢調關係良好，只要廖男拿出150萬元，就可以協助處理案件，但廖男表示有困難後，羅貴星回應，至少需要50萬元才能處理。

廖男對羅貴星所言有所懷疑而未支付金錢，並錄音蒐證，全案經法務部調查局中部地區機動工作站偵辦後，移送苗栗地檢署後起訴，苗栗地院一審依詐欺取財未遂罪判處羅貴星5月徒刑、可易科罰金。

案經羅貴星上訴台中高分院審理，羅貴星於一審及二審時，皆矢口否認犯行，辯稱他並沒有提及金錢的事，也沒有說會幫忙壓案件，都是對方一己陳述，最後他也沒有幫忙處理相關事情。

但法院查出，依羅貴星與廖男的LINE對話訊息、通聯紀錄及通話譯文、證人證詞等證據，認定羅貴星詐欺未遂犯行事證明確，審酌他犯後仍未能正視己過，一再以無關的選民服務案件文過飾非，判決駁回上訴，不得上訴。

詐欺 苗栗縣 台灣高等法院

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