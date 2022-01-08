1分鐘內5次交通違規 台南機車騎士訴訟獲平反

台南市王姓男子去年4月11日下午騎機車，遭人檢舉行經新營區民生路段變換車道未打方向燈，不到1分鐘經不同路口涉闖紅燈、未打方向燈計5次違規行為，員警開出5張告發單而挨罰1200元，他質疑遭人尾隨跟拍，連續告發有違常理，台南地院認有過當而違反比例原則，撤銷原處分。

王男表示，他接獲5張告發單，竟連續於2分鐘內、不到600公尺內尾隨到住家巷口跟拍多張相片實有違常理，且舉發人有違法跟監、妨害秘密、妨害自由之嫌。

他說，執法人員連續舉發及隨同多次處罰，仍須符合憲法比例原則及法律保留原則，輕率認定「民眾檢舉」不受6公里或6分鐘的限制。舉發人長距離違法尾隨連續跟拍，員警是否詢問舉發人是否挾怨報復或因有糾紛有挑釁行為、甚至舉發人有無人格異常及精神喪失等情事。

台南市交通局指出，審視王男同一天遭民眾檢舉的違規案件錄影採證光碟，發現王男違規當日從4月11日13時24分49秒至同時25分34秒止行經5個違規路段，計有4件未打方向燈、1件闖紅燈，計有5件違規行為。該局認為，5件違規案行為地點不同，先後經過不同的路口，所製造不確定風險對象也不同，自然無法將上開5次行為視為同一行為。