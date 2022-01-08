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大膽男士官性騷擾女排長 二審將他判刑2月定讞

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

林姓士官前年與女排長小蘋（化名）前往台中市好市多賣場購物吃飯後，他駕車載她離開時，轉向小蘋，而以左手由她前方置於鎖骨位置，及右手由小蘋後方置於肩膀位置環抱她，並將頭靠在她肩上，經小蘋提告，林否認性騷擾，一審依違反性騷擾防治法將他判刑2月，得易科罰金，林不服上訴，二審認為林上訴無理由，予以駁回。不得上訴。

林姓士官否認性騷擾犯行，辯稱「當天我有載她到好市多再載她回家，車上我們只有正常聊天，我沒有對她作不禮貌的舉動或碰觸到她，沒有環抱她、頭靠在她肩膀的行為；可能是聊天時，我說話有時比較過份，導致她不開心之類的，可能講到她不想聽的話，沿路我們還去買飲料，到對方家她先拿東西進去，至此她都沒有甚麼異狀，過幾天收假，我們遇到，她才跟我說甚麼我對她性騷擾」。法官不採信。

判決書指出，林姓士官（32歲）與小蘋曾為同單位同事，2人於2020年2月7日中午，共同前往台中市南屯區文心南三路的好 市多賣場購物吃飯，同日下午，他駕駛自小客車搭載小蘋，欲自賣場B2停車場離開時，他趁女排長不及抗拒之際，轉向小蘋而以左手由她前方置於鎖骨位置，及右手由小蘋後方置於肩膀位置環抱甲女，並將頭靠在她肩上，碰觸她身體隱私處而為性騷擾。

女排長小蘋證稱「一開始我上車後我在滑手機，他叫我不要再滑手機否則他不開車，我就說我不滑手機他可以開車嗎，他就說那你撒嬌給我看，不撒嬌他不開車，我一直說我要回家，他伸手過來，一直要拉我的手，然後我就撥開他的手，他側身過來，正面環抱我的胸和肩，抱完後他就回去座位」。

「我有說你不要這樣，然後他就坐回去駕駛座，他就有些小動作，像是把手放在我的頭後方，作勢想要摟我的肩，我就撥開他的手，我就一直說想要回家，趕快讓我回家，之後他才開車然後駛出停車場，在路上，他還是對我有騷擾動作，想要摟肩，例如停等紅綠燈，他一手就握方向盤，一手伸想過來想要摟我的肩，我就會撥開他的手要他好好開車」。

證人即小蘋的女同事小秋（化名）證稱「林是我學長，小蘋是我排長，小蘋用LINE打電話跟我說，她把在身上發生的事情跟我說，我覺得她當時很恐懼、害怕，她邊哭邊講了，小蘋平常幾乎是不會哭，那天邊哭邊跟我講我有嚇到，她竟然哭了，她是說她當下也不知道怎麼反應且不知道為什麼會有這樣的事情，我就有問她要不要反應給輔導長知道」。「他當時是我的班長，我升士官他才變我學長，後來小蘋到我們單位才跟她認識」。

輔導長證稱「他跟小蘋都是我的同事，第一時間是另一女同事打電話給我，告知有這個事情發生，說小蘋遭受他肢體上接觸的騷擾，觸碰到肩膀、身體，我有跟女同事講先問過小蘋意見，如果她要提出性騷擾申訴，隔日帶小蘋來找我，而隔天小蘋來找我，我問她要不要提出申訴，她說要我就帶她去找監察官，她來找我時情緒比較不穩定，看到我就開始哭泣」。

二審合議庭審酌，林男利用被害人不及抗拒機會，觸摸她身體隱私部位，顯不尊重他人對於身體之自主權利，且造成被害人心理陰影及恐懼，且犯後否認犯行，未與被害人達成和解，以一審認事用法均無違誤，量刑亦屬妥適，認為林上訴為無理由，予以駁回。

林姓士官被控性騷女排長小蘋，二審法官依違反性騷擾防治法將他判刑2月，得易科罰金。不得上訴。圖／本報資料照
林姓士官被控性騷女排長小蘋，二審法官依違反性騷擾防治法將他判刑2月，得易科罰金。不得上訴。圖／本報資料照

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