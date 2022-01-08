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求復合不成 離婚夫揮61刀殺死前妻 新北檢依殺人罪起訴
新北市陳姓男子去年8月中離婚，事隔一個月求復合不成，持刀揮砍61刀殺死前妻，伴屍4小時後，陳找律師協助報案，雖符合「自首」條件，新北地檢日前仍依殺人罪起訴。
起訴指出，去年9月10日下午1時許，三峽警方接獲丁姓律師報案指稱，他的委託人陳男聲稱，在鶯歌區住宅內殺害林姓前妻，警方到場，陳男不願開門，持續與陳男溝通才開門，員警入門發現客廳地面的棉被及衣服下有一名女性受傷，經救護人員查看，發現傷者為陳男前妻，已明顯死亡。
警方調閱監視器發現，死者當天上午將近9時，獨自騎機車前往案發地點後就未離開。陳男告訴警方，曾多次求復合不成，以離婚後財產分配問題約前妻到案發地點，當求復合未果，與死者發生爭吵。
陳男氣憤之下，持水果刀及菜刀，揮砍61刀殺死前妻，還持木棍重擊，導致前妻面目難辨，不僅將房屋所有權狀貼在前妻頭上，還在其雙手各放置5000元鈔票，伴屍近4小時，於當天下午1時，透過律師協助報警，這起殺死前妻命案才曝光，符合自首要件。
死者經法醫解剖，確認全身 上下共有61處刀傷，左頸部刀傷切斷頸動脈，導致出血性休克死亡，為主要致命傷，且死者包括臉部等部位在內，還有25處鈍器傷，幾乎體無完膚。
陳男到案後，聲稱患有憂鬱症、躁鬱症，但陳男在檢察官訊問時，對案發過程能距鉅細靡遺地描述，足證其殺人時具有辨識行為及能力，雖符合自首要件，但警方獲報到場時，又無端拖延阻止警方入內，且其前妻早已倒臥血泊，無力招架仍持續揮刀砍殺，手段殘忍，且毫無悔悟，為免助長暴戾風氣及他人仿照其犯罪手法，日前依殺人罪嫌起訴，並建請法院從重量刑。
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