求復合不成 離婚夫揮61刀殺死前妻 新北檢依殺人罪起訴

新北市陳姓男子去年8月中離婚，事隔一個月求復合不成，持刀揮砍61刀殺死前妻，伴屍4小時後，陳找律師協助報案，雖符合「自首」條件，新北地檢日前仍依殺人罪起訴。

起訴指出，去年9月10日下午1時許，三峽警方接獲丁姓律師報案指稱，他的委託人陳男聲稱，在鶯歌區住宅內殺害林姓前妻，警方到場，陳男不願開門，持續與陳男溝通才開門，員警入門發現客廳地面的棉被及衣服下有一名女性受傷，經救護人員查看，發現傷者為陳男前妻，已明顯死亡。

警方調閱監視器發現，死者當天上午將近9時，獨自騎機車前往案發地點後就未離開。陳男告訴警方，曾多次求復合不成，以離婚後財產分配問題約前妻到案發地點，當求復合未果，與死者發生爭吵。

陳男氣憤之下，持水果刀及菜刀，揮砍61刀殺死前妻，還持木棍重擊，導致前妻面目難辨，不僅將房屋所有權狀貼在前妻頭上，還在其雙手各放置5000元鈔票，伴屍近4小時，於當天下午1時，透過律師協助報警，這起殺死前妻命案才曝光，符合自首要件。

死者經法醫解剖，確認全身 上下共有61處刀傷，左頸部刀傷切斷頸動脈，導致出血性休克死亡，為主要致命傷，且死者包括臉部等部位在內，還有25處鈍器傷，幾乎體無完膚。