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男偷吃瞞已婚身分又騙小三已離婚 人妻求償敗訴

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

婦人小春（化名）以丈夫許男與小秋密切交往，侵犯她的配偶權，向「小三」小秋（化名）求償新台幣50萬元，小秋辯稱剛認識許男時，他表示是單身，後來發現他已婚，即與他分手，但許男傳送與小春離婚協議書，她才與他復合，一、二審採信小秋所辯許男欺瞞已婚的身分在先，繼又遭許以不實之文書照片偽稱業已離婚欺騙在後，判決小春求償敗訴。不得上訴。

小春主張，她與許男結婚5年，育有一子，而小秋於2019年間透過交友軟體「愛情公寓」認識許男，明知許已婚，卻仍與他交往，甚至發生性行為，顯踰社會一般通念所能容忍程度，侵害她的配偶權，因此請求害賠償，要求小秋賠精神慰撫金50萬元。

小秋辯稱，她於2019年4月間，在標榜單身交友的「愛情公寓」網站認識許男，當時許表示他為單身，未有婚姻關係，亦無子女。後來因和許互相拿錯各自的手機，始發現許與某名女子（即小春）互動曖昧，乃向許詢問。許始稱該名女子為他的前妻，她至此始知許曾有婚姻。

小秋遂於2019年9月6日主動以手機向小春詢問是否已和許離婚？經詢問後，她才知許為有配偶的人，旋即和許分手。繼因許傳送他與小春間的離婚協議書及其配偶欄已為空白的身分證正反面照片給她看，作為他已於2019年9月27日和上訴人離婚證明，她因而相信許業已離婚，始再於同年10月中旬與許復合。

一、二審認為，小春主張小秋知悉許男為有配偶的人卻仍與不當往來，侵害她的配偶權，所為舉證，尚有未足。而小秋所辯她遭許欺瞞已婚身分在先，繼又遭許以不實的文書照片偽稱業已離婚欺騙在後，應可採信。因此判決小春敗訴，駁回小春的請求損害賠償。

婦人小春向小三求償50萬元，一、二審採信小三所辯她人夫欺瞞已婚的身分在先，繼又遭人夫以不實之文書照片偽稱業已離婚欺騙在後，判決小春求償敗訴。不得上訴。圖／本報資料照
婦人小春向小三求償50萬元，一、二審採信小三所辯她人夫欺瞞已婚的身分在先，繼又遭人夫以不實之文書照片偽稱業已離婚欺騙在後，判決小春求償敗訴。不得上訴。圖／本報資料照

離婚 單身

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