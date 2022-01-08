影／沐浴香蓋不了酒氣味 三峽男酒駕被法辦

新北市鶯歌區49歲邱姓男子，昨中午在桃園某工地喝了瓶含酒精提神飲料，隨後返回鶯歌住處，休息逾6小時後醒來，他自覺酒意已退，如廁梳洗一番，便騎車外出訪友。不料，邱男酒味仍濃，被巡經警聞到攔下，經酒測值達0.39毫克，警詢後依公共危險罪移送法辦。

經了解，49歲邱姓男子，昨天中午12時許，於桃園市秀山路某工地喝了含酒精飲料「保力達」提神，期間他喝完600cc一整瓶，就騎車返回新北市鶯歌文化路住處。邱男返家後，隨即躺下休息6個多小時。

邱男直到當晚6時30分醒來，自覺酒已退去，便匆匆進廁梳洗一番，再騎車外出訪友。邱男騎車往三峽騎了7公里，途中行經三峽區溪東路84號前，其沐浴香蓋不了住散出的酒氣味，被巡經三峽交通分隊員警聞到攔下，酒測值竟達0.39毫克。

警問「你是喝了什麼？」邱男還面露不悅數度回說「哪有可能？（意指怎可能酒精濃度那麼高）」「你（指警）聞看看我有酒味嗎？」警即回「就是有酒味啊！」當場扣車將人帶回偵辦。

偵詢時，邱男辯稱是喝了含酒精飲料「保力達」提神，警詢後依「公共危險罪」移送法辦。警方呼籲，三峽警分局目前全天候派員取締酒駕，且每個人對酒精代謝程度不一，即使酒後已過數10小時也不易退散，提醒民眾「開車不喝酒，酒後不開車」不要心存僥倖，以免遭法辦。