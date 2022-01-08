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影射職棒球員涉外遇 台獨機關槍李柏璋遭起訴

中央社 / 記者蕭博文台北8日電

中職統一獅球員潘傑楷不滿遭CrazyWinnie在PTT社群發文影射外遇，提出告訴。北檢調查，有「台獨機關槍」之稱的李柏璋坦承藉CrazyWinnie帳號發文，依加重誹謗罪嫌起訴。

台北地檢署調查，代號CrazyWinnie（沒品維尼）的網友於民國110年1月間，於PTT棒球板發文指統一獅有球員「老婆待產還約炮隊上妹妹到房間」。

CrazyWinnie並提示「當事人去年最精彩的一球，我想大家絕對都還印象深刻。就是在台南球場，打者人都已經跑回本壘慶祝，卻發現被CF接殺那個PLAY」，潘傑楷不滿遭影射，提出告訴。

檢警循線查出文章疑由李柏璋發表，李男到案坦承是請CrazyWinnie帳號持有人發表文章，並指消息來源是球團人員，聲稱會提出相關對話截圖作為佐證，但檢察官並沒收到，因此認定李男涉嫌傳述足以毀損他人名譽之事，昨天依加重誹謗罪嫌起訴。

另方面，林秉樞涉對民進黨立委高嘉瑜施暴案爆發期間，PTT上出現CrazyWinnie疑似幫林秉樞洗白的文章，網友當時即懷疑CrazyWinnie就是李柏璋，但遭李男否認。

李柏璋昨天遭北檢起訴後，也在臉書發文表示，CrazyWinnie在棒球板講潘傑楷的文章是他叫帳號持有人發的，但帳號持有人不是他，已向檢察官交代帳號實際持有人身分。

李柏璋 PTT

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