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水電工網售3500元手機 卻寄給買家空盒跟報紙遭判刑

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄莊姓男子，高職肄業，平時靠送貨、水電等工作維生，盡管月收入可達6、7 萬元，仍動起歪腦筋，假裝在網拍平台販賣iPhone 6s手機，卻寄給買家只有裝報紙的空盒，得手3500元，讓對方憤而報警，事後莊男遭逮，被依法函送，後由檢方起訴；經地院審理，將他依詐欺罪，處1年1個月有期徒刑。

判決指出，莊男並無手機販售，卻在2018年7月23日中午11時，在網拍網站刊登販售1支iPhone 6s手機的不時訊息，經網網友瀏覽後，有買家在25日以3500 元向他購買，豈料，在27日收到包裹時，發現裡面只裝有報紙，並無手機，才驚覺被騙，憤而報警。

受騙的買家向警方提供帳戶基本資料、歷史交易清單、交易收據、賣家存摺與包擃內容物照片，經雙方在社群軟體對話紀錄與網站出價頁面擷圖，警方循線找到莊男，警詢、偵查與審理期間他皆坦承犯行，事後，他的母親也向買家賠償3500元。

地院審酌，莊男正值青年，卻不以正當方法謀取生活所需，卻透過網際網路刊登販賣手機的不實訊息，貪圖不法利益，使賣家錯誤支付款項，破壞正常交易秩序；經審理，將他依詐欺罪，處1年1個月有期徒刑。

高雄莊姓男子假裝在網拍平台販賣iPhone 6s手機，卻寄給買家只有裝報紙的空盒，經地院審理，將他依詐欺罪，處1年1個月有期徒刑。（示意照）記者陳弘逸／攝影
高雄莊姓男子假裝在網拍平台販賣iPhone 6s手機，卻寄給買家只有裝報紙的空盒，經地院審理，將他依詐欺罪，處1年1個月有期徒刑。（示意照）記者陳弘逸／攝影

詐欺 網拍

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