男掐死流浪貓付出代價很高 判拘役40日罰新台幣20萬

宰殺犬、貓的代價很高，併科新台幣20萬元以上200萬元以下罰金。台中市民李姓男子去年在大里區防火巷掐死1隻流浪貓，丟棄在垃圾子母車，經民眾為查明亂倒垃圾而調取監視器畫面，發現監視器畫面拍攝到流浪貓遭虐經過，報警處理，台中地院依違反動物保護法將李男判處拘役40日，併科罰金新台幣20萬元，緩刑2年，並罰義務勞務80小時，緩刑期間付保護管束。

動物保護法第25條規定「宰殺、故意傷害或使動物遭受傷害，致動物肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失」、「宰殺犬、貓或經中央主管機關公告禁止宰殺之動物」，處2年以下有期徒刑或拘役，併科新臺幣20萬元以上200萬元以下罰金。

判決書指出，李男（24歲）明知任何人不得惡意或無故虐待或傷害動物，基於宰殺動物故意，於去年9月4日凌晨，在中市大里區路旁防火巷，徒手持續掐壓流浪貓頸部，致該貓死亡，再將該貓帶離丟棄在自己住處之垃圾子母車。後經民眾為查明亂倒垃圾而調取監視器畫面，發現監視器畫面拍攝到流浪貓遭虐經過，報警處理。

法官審酌，李男不尊重動物生命，莫名以徒手掐壓流浪貓頸部致死，罔顧、輕蔑動物生命，但考量李男無前科，犯後坦承犯行，態度良好，判處拘役40日。法官認李男經此偵審教訓，當知所警惕，無再犯之虞，宣告緩刑2年，以啟自新。