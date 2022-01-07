職籃球星不雅片外流 惡劣經紀人遭檢方聲押禁見

職籃球星譚傑龍遭拍不雅片外流，查出是前經紀人劉維霖設局，劉昨被依恐嚇取財、妨害秘密等罪起訴，但檢警查出劉嫌「如韓國N號房事件」涉多起販售裸露影片，其中驚傳還有多位球星也被誘騙側綠不雅影片恐嚇，警方今天再次拘提劉嫌到案，依違反兒少性剝削罪嫌移送新北地檢署，檢察官覆訊後認為有勾串共犯或證人之虞，今晚向法院聲請羈押禁見。

台灣職籃聯盟P.League+ 台新夢想家、知名球星譚傑龍等人遭設局曝光不雅影片恐嚇，警方獲報後，在2020年底逮捕涉案的余男（32歲）及劉男（39歲）2人，其中余男因涉架設不雅影片販售網站，先前已經被桃檢提起公訴，劉男則移轉由北檢偵辦。

北檢查出，原來是曾任球員經紀人的劉維霖先在色情論壇，疑似假冒女生誘惑球星取得裸露、自慰等不雅畫面，求檔，再拿這些影片威脅被害人付款，或交出束褲、襪子等貼身衣物，轉賣給特殊癖好者，檢察官昨依恐嚇取財、妨害秘密等罪起訴。

新北地檢署婦幼組檢察官歐蕙甄指揮新北市中和警分局，於6日搜索劉維霖中和戶籍地及新店居所2處地點，查扣桌上型電腦、手機、硬碟等所有相關儲存電磁紀錄之物證，並拘提劉男到案說明。

據了解，劉男於110年間，取得數名現役HBL球員私密行為的電子訊號後，再散布予真實姓名年籍不詳之網友，又傳送恫嚇文字訊息予被害球員，欲邀陪同泡溫泉及拍裸露影片，因遲未獲回應才未得逞。

劉男仍不死心，再使利用年輕正妹照片創設IG帳號吸引另一名前HBL成年球員，佯裝為女性身分，誘使這名前HBL成年球員陷於錯誤而傳送裸露下體自慰影片的電子訊號，被劉男下載收藏。