職籃球星不雅片外流 惡劣經紀人遭檢方聲押禁見
職籃球星譚傑龍遭拍不雅片外流，查出是前經紀人劉維霖設局，劉昨被依恐嚇取財、妨害秘密等罪起訴，但檢警查出劉嫌「如韓國N號房事件」涉多起販售裸露影片，其中驚傳還有多位球星也被誘騙側綠不雅影片恐嚇，警方今天再次拘提劉嫌到案，依違反兒少性剝削罪嫌移送新北地檢署，檢察官覆訊後認為有勾串共犯或證人之虞，今晚向法院聲請羈押禁見。
台灣職籃聯盟P.League+ 台新夢想家、知名球星譚傑龍等人遭設局曝光不雅影片恐嚇，警方獲報後，在2020年底逮捕涉案的余男（32歲）及劉男（39歲）2人，其中余男因涉架設不雅影片販售網站，先前已經被桃檢提起公訴，劉男則移轉由北檢偵辦。
北檢查出，原來是曾任球員經紀人的劉維霖先在色情論壇，疑似假冒女生誘惑球星取得裸露、自慰等不雅畫面，求檔，再拿這些影片威脅被害人付款，或交出束褲、襪子等貼身衣物，轉賣給特殊癖好者，檢察官昨依恐嚇取財、妨害秘密等罪起訴。
新北地檢署婦幼組檢察官歐蕙甄指揮新北市中和警分局，於6日搜索劉維霖中和戶籍地及新店居所2處地點，查扣桌上型電腦、手機、硬碟等所有相關儲存電磁紀錄之物證，並拘提劉男到案說明。
據了解，劉男於110年間，取得數名現役HBL球員私密行為的電子訊號後，再散布予真實姓名年籍不詳之網友，又傳送恫嚇文字訊息予被害球員，欲邀陪同泡溫泉及拍裸露影片，因遲未獲回應才未得逞。
劉男仍不死心，再使利用年輕正妹照片創設IG帳號吸引另一名前HBL成年球員，佯裝為女性身分，誘使這名前HBL成年球員陷於錯誤而傳送裸露下體自慰影片的電子訊號，被劉男下載收藏。
新北檢察官7日晚上8時30分訊後，認劉男涉犯恐嚇、詐欺得利、違反兒童及少年性剝削防制條例之脅迫使少年製造猥褻電子訊號未遂，與散布少年為猥褻行為之電子訊號等罪嫌，犯行重大，且有事實足認為有勾串共犯或證人之虞，又有事實足認為有反覆實行犯恐嚇危害安全罪之虞，今晚向新北地院聲請羈押禁見。
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