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館長罵健身工廠「卑鄙、炒股、搶租」 法院今判無罪

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導

知名網紅「館長」陳之漢因想擴展中南部版圖，9度以直播方式指控健身工廠以兩倍租金等方式搶租場館、苛扣縮減員工福利等，被健身工廠母公司柏文健康事業股份有限公司提告公然侮辱、加重誹謗等4案訴訟，求償3300萬，橋頭地院認陳之漢所言皆為可受公評之事，今天宣判其中3案無罪，1案不受理。

柏文健康事業股份有限公司提告指出，陳之漢2019年10月至2020年2月期間，共9度在YouTube直播指稱「健工打給屋主以兩倍價錢搶租」，並以「卑鄙」、「健身工廠炒股票」、「高雄富二代」等語辱罵柏文公司、健身工廠董事長陳尚義、總經理陳尚文，另陳之漢直播時也批評健身工廠的健身房、員工器材等制度不佳。

柏文公司認為，陳之漢除是健身同業，還具有網路名人身分，言論應有查證義務，指陳之漢直播內容皆是不實言論，控告陳之漢公然侮辱、加重誹謗、妨害營業信譽與公平交易等4罪，並求償3300萬元。

但橋頭地院審理後認為，陳之漢所提競價、健身工廠炒股票、健身房與會員、教練制度不佳等言論，在陳之漢開直播前，網路上都已有相關資訊討論，針對房租競價部分也有證人到庭證述，陳之漢所言非完全憑空捏造。

橋院認為，雖然陳之漢行為不當「表達方式戲謔而不莊重，甚至稍嫌低俗」，但主要都是根據事實陳述、評論，且言論與公眾利益有關，仍屬「善意」，依柏文公司所提的證據來看，不能證明陳之漢有公然侮辱、妨害名譽、誹謗、公平交易等罪行。

另柏文公司2020年6月追加自訴陳之漢、可汗公司涉犯妨害營業信譽罪部分，因是陳之漢發表言論後超過6個月才提告，已超過告訴期間，判決不受理。

知名網紅「館長」陳之漢在網上直播批評健身工廠競價、炒股，遭健身工廠母公司提告，健身工廠總經理陳尚文（右二）今年4月出庭。記者陳玫伶／攝影
知名網紅「館長」陳之漢在網上直播批評健身工廠競價、炒股，遭健身工廠母公司提告，健身工廠總經理陳尚文（右二）今年4月出庭。記者陳玫伶／攝影
知名網紅「館長」陳之漢在網上直播批評健身工廠競價、炒股，遭健身工廠母公司提告，橋頭地院今宣判3案無罪、1案不受理。圖／本報資料照
知名網紅「館長」陳之漢在網上直播批評健身工廠競價、炒股，遭健身工廠母公司提告，橋頭地院今宣判3案無罪、1案不受理。圖／本報資料照

陳之漢 健身 直播

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