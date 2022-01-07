官司未了！魏如昀遭控不出席表演活動 求償500萬違約金

歌手魏如昀懷疑收益短缺，向經紀公司動靜音樂要求提供完整帳務資料遭拒，向法院提訴訟確認雙方契約關係不存在，法院判魏如昀勝訴確定；動靜音樂認為魏如昀在合約期間未回覆工作通知、未出席演出活動，提告求償500萬元違約金，台北地方法院今天首度開庭，魏如昀委任律師認為對方指控不實，法官諭知3月18日再開庭。

魏如昀2018年8月起和動靜音樂簽約，合約至2023年8月底止，但動靜音樂2018年10月底雖有給付她10萬元，但從同年12月起只按期給付她6萬元，她要求提供帳務資料核算收益是否短缺，但公司拒絕提供，僅提高每期給付金額為8萬元，和她自行推算的收益金額相差很大，寄發存證信函給公司也未獲回應，且公司2019年8月7日開始未再替她安排任何演藝工作，提告請求雙方契約關係不存在，獲判勝訴確定。

動靜音樂認為，魏如昀在2019年解約前多次沒有回覆公司安排的工作通知，例如同年7月安排試戲、至台中演出，但魏未出席，違反雙方契約內容，要求賠償500萬元違約金。

法院開庭，魏如昀律師指出，魏如昀當時皆透過助理聯繫動靜音樂公司，並沒有不回覆工作通知，也沒有不出席活動；再者，試戲當天，魏如昀前一、兩個小時才收到通知，手邊又有其他工作，才無法前往試戲。