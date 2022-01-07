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多位職籃球星私密不雅片外流 惡劣經紀人再次被拘提
職籃球星譚傑龍遭拍不雅片外流，查出是前經紀人劉維霖設局，劉被依恐嚇取財、妨害秘密等罪起訴，但檢警查出劉嫌「如韓國N號房事件」涉多起販售裸露影片，其中驚傳還有多位球星也被側綠不雅影片恐嚇，再次拘提劉嫌到案，今依違反兒少性剝削罪嫌移送新北地檢署偵辦。
台灣職籃聯盟P.League+台新夢想家、知名球星譚傑龍等人遭設局曝光不雅影片恐嚇，警方獲報後，在2020年底逮捕涉案的余男（32歲）、及劉男（39歲）2人，其中余男因涉架設不雅影片販售網站，先前已經被桃檢提起公訴，劉男則移轉由北檢偵辦。
北檢查出，原來是曾任球員經紀人的劉維霖先在色情論壇，疑似假冒女生誘惑球星取得裸露、自慰等不雅畫面，求檔，再拿這些影片威脅被害人付款，或交出束褲、襪子等貼身衣物，轉賣給特殊癖好者。
北檢共搜扣查獲845個不雅影像檔案，並查出有10名男球星被恐嚇。昨偵結將劉男依恐嚇取財、詐欺取財、散布猥褻物、妨害秘密、兒少性剝削防制條例等罪起訴。雖然劉嫌僅承認有傳送球星的不雅影片等部分事實，但否認恐嚇。
不過，新北地檢署因另掌握數名受害職籃球星報案指控證據，檢察官主動指揮中和偵查隊持搜索票和拘票，再次前往劉位於新店區住處搜索，查扣桌上型電腦、手機、硬碟等證據，警詢後今天下午依違反兒少性剝削罪嫌移送新北地檢署偵辦。
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