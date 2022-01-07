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打電話罵公務員白痴、狗屎 法官認非公共場所逆轉不罰

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

吳姓女子去年9月間質疑台南文化中心涉及抄襲其設計，打電話到該中心抗議，認股長給假資訊且逃避回應，失控大罵「當白痴、狗屎」，經錄音後被依違反社會秩序維護法送辦，一審裁罰3000元，吳女不服抗告，二審認以電話方式致電，不符社維法「公共場所」要件，改判不罰。

吳女不服台南簡易庭認她藉端滋擾公共場所裁罰3000元抗告，她說，打電話詢問台南文化中心，並未實際到公共場所滋擾。她認為，對方逃避回應，給假資訊逃避，指控她撥打電話5小時以上，並非事實。她反控對方私自錄音，已妨礙隱私。

台南地院合議庭認為，吳女認為自己的設計有遭抄襲之疑而致電台南文中心詢問，雖曾因未能妥善控制情緒而口出不雅之語，但不能因此否定其致電動機，是企圖保護自身權益。且吳女以打電話方式，均屬對話兩端在各自所處位置的點對點訊號及訊息的交流、交換行為，並非屬於在「公共場所」、「公眾得出入之場所」所為。

因此，合議庭認吳女以電話方式致電到台南文化中心所為，並不符合社會秩序維護法規定要件，最後判她不罰，不得再抗告。

吳女打電話到台南文化中心大罵公務員「當白痴」、「狗屎」，一審裁罰3000元，二審認以電話方式致電，不符社維法「公共場所」要件，改判不罰。圖／本報資料照
吳女打電話到台南文化中心大罵公務員「當白痴」、「狗屎」，一審裁罰3000元，二審認以電話方式致電，不符社維法「公共場所」要件，改判不罰。圖／本報資料照

台南

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