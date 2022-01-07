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抓到了！李柏璋坦承「沒品維尼」身分遭依加重誹謗罪起訴
「台獨機關槍」李柏璋遭質疑利用PTT帳號「CrazyWinnie（沒品維尼）」在網路帶風向，幫涉嫌家暴立委高嘉瑜的林秉樞洗白，當時他曾否認身分，不過，他因在棒球版上影射統一獅球員潘傑楷外遇而挨告後，坦承就是「CrazyWinnie（沒品維尼）」，今被台北地檢署依加重誹謗罪起訴。
立委高嘉瑜家暴案曝光後，一名帳號「CrazyWinnie（沒品維尼）」的網友，被指控在PTT上發文帶風向、替林秉樞洗白。事後有網友指控「沒品維尼」帳號者的真實身分，為自稱「台獨機關槍」的李柏璋。
李柏璋雖發聲明道歉，但否認以「CrazyWinnie（沒品維尼）」帳號發文，聲稱「只是請朋友幫忙替林男發文」，自己誤信林男的話，才會找朋友在PTT上代發文章。
檢方調查，「CrazyWinnie（沒品維尼）」涉在2021年1月間，在棒球版發表「睽違已久奪下榮耀的國中棒球隊季後花絮」系列文章，第二篇提到有位球員「老婆待產還約炮隊上妹妹到房間。」
文中還提示「當事人去年最精彩的一球，我想大家絕對都還印象深刻。就是在台南球場，打者人都已經跑回本壘慶祝，卻發現被CF接殺那個PLAY。」被影射的統一獅球員潘傑楷憤而提告。
檢警透過發文帳號追查IP，找到是從李柏璋的手機登錄發文。據了解，李柏璋到案後坦承是他發文，他辯稱手中握有證據，確實有消息來源，但他要保護對方。檢察官一直等不到他提出查證的證據，依法起訴。
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