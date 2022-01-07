「H基金」吸金4億多元案 主嫌永達保險王牌經紀人遭訴

號稱「守護醫生財富」的永達保險王牌經紀人何文瑛，利用高端客戶對其信任，與渠通管理顧問公司負責人鍾智傑掛鉤，以投資「H基金」可獲年息10%為幌子，吸金4億多元。台北地檢署調查後，今依違反銀行法等罪起訴何女、鍾男、何女最大咖的下線林淑慧等10人。

何文瑛（56歲）是永達保險經紀人業務儲備處經理，2003年4月投入保險理財領域，客戶以醫界人士為主，她打著「守護醫生財富」的口號，以佛系經營方式，成功在醫界打下江山。鍾智傑與何文瑛是多年老友，知悉何女在醫界人脈豐沛。

兩人從2012年起設局向醫師詐財；鍾男在英國開設境外紙上公司，透過何女向醫生推銷購買「HERCULES債券保本型基金」（簡稱H基金）。每單位一萬美金為門檻，保證年息10%，每年分兩次分紅，每次分5%紅利，可隨時贖回。