喝花酒、酒駕才自請退休 高雄退休警涉包庇賭場准押

高雄市一名陳姓退休員警2020年明知仁武區某遊戲餐廳涉嫌違法賭博，卻因熟識業者包庇不舉發，還多次前往消費，橋頭地檢署接獲情資，搜索該遊戲餐廳並拘提業者、傳喚陳男共3人到案說明，昨晚依貪汙罪嫌聲押陳男3人獲准。

橋檢接獲情資，仁武區某遊戲餐廳涉嫌違法賭博，立即與法務部調查局南部地區機動工作站、高雄市警局督察室組成專案小組全力偵辦，專案小組調查發現，陳男2020年明知該遊戲餐廳將籌碼換成現金（俗稱洗分）營利，卻因與業者熟識，包庇不舉發，並多次前往消費、有不正利益往來，時間長達約1年。

專案小組本月5日搜索該遊戲餐廳等地點，昨拘提業者並傳喚陳男等3人到案說明，檢方認陳男等人涉嫌貪汙罪，向橋頭地方法院聲請羈押禁見均獲准。

據了解，這名陳姓退休員警原擔任仁武分局偵查隊偵查佐，2020年因與仁武、旗山同事破獲毒品案，到鳥松區神農路「江山美人」KTV涉喝花酒，遭調職六龜分局偵查隊負責內勤工作，去年6月底休假期間又因涉酒駕被記一支大過。