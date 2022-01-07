聽新聞
test
0:00 / 0:00
喝花酒、酒駕才自請退休 高雄退休警涉包庇賭場准押
高雄市一名陳姓退休員警2020年明知仁武區某遊戲餐廳涉嫌違法賭博，卻因熟識業者包庇不舉發，還多次前往消費，橋頭地檢署接獲情資，搜索該遊戲餐廳並拘提業者、傳喚陳男共3人到案說明，昨晚依貪汙罪嫌聲押陳男3人獲准。
橋檢接獲情資，仁武區某遊戲餐廳涉嫌違法賭博，立即與法務部調查局南部地區機動工作站、高雄市警局督察室組成專案小組全力偵辦，專案小組調查發現，陳男2020年明知該遊戲餐廳將籌碼換成現金（俗稱洗分）營利，卻因與業者熟識，包庇不舉發，並多次前往消費、有不正利益往來，時間長達約1年。
專案小組本月5日搜索該遊戲餐廳等地點，昨拘提業者並傳喚陳男等3人到案說明，檢方認陳男等人涉嫌貪汙罪，向橋頭地方法院聲請羈押禁見均獲准。
據了解，這名陳姓退休員警原擔任仁武分局偵查隊偵查佐，2020年因與仁武、旗山同事破獲毒品案，到鳥松區神農路「江山美人」KTV涉喝花酒，遭調職六龜分局偵查隊負責內勤工作，去年6月底休假期間又因涉酒駕被記一支大過。
不具名人士指出，陳男工作態度散漫，考績年年乙等，去年因涉酒駕被依公共危險罪送辦，橋檢複訊後，諭知緩起訴處分，警方召開考績委員會，對陳男記一支大過，陳男懊悔自請退休獲准。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言