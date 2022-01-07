迷姦女模姐妹花又闖民宅性侵母女 惡徒判關無期定讞

新北市男子李允然因犯性侵案2013年才假釋出獄，2019年又下藥迷姦女模姊妹花被通緝，2020年他再度闖民宅性侵女主人與女兒，一、二審依加重強制性交、強盜等罪判李無期徒刑，褫奪公權終身，最高法院駁回上訴，全案定讞。

李允然2018年時，以前妻名義設立健康食品網站，從事網拍、攝影等工作，用公司作掩護，2019年7月間見一對女模姊妹花頗具姿色，從精神科診所取得安眠藥物後，邀約兩人到宜蘭某民宿外拍。

李在瓶裝水中摻藥，迷昏姐妹花後趁機性交、猥褻，姐妹兩人醒來後，向報警求助，警方登門搜索時，李卻趁3名員警不注意時，趁隙逃脫，過著逃亡的生活。

2020年2月間，李以童軍繩、束帶等工具闖入一棟民宅，先是控制屋內的媽媽和2個小孩，等到男主人下班返家，再將1家4口綑綁，分別關在不同房間，並威嚇家人「敢亂叫就開槍！」。李見母女兩人保護家人心切，竟動起色心，不顧母女苦苦哀求，性侵兩人多次。一家人度過驚恐兩天後，他搜刮9千元才離開。

李允然又不滿遭警方通緝，怪罪外拍女模中的姐姐，2020年3月3日以拍廣告名目騙女方出來、強押到汽車旅館，再用電擊凌虐，多次性侵得逞。李甚至威嚇小模姐姐撤告，否則「殺死妳」，小模就範才獲釋放。

警方掌握李行蹤後，派員跟監埋伏，等到李現身後一擁而上，逮捕歸案。法院認為，李的行為讓被害人身心受創，犯罪手段惡劣，犯後還拒絕理賠和解，漠視國家法令，若不與社會隔絕，不足保障公眾安全，考量他多次以藥劑犯下性交罪，應當施以長期監禁，一、二審判他無期徒刑，褫奪公權終身。