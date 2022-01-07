國營事業招考舞弊幫百人上榜 台電中鋼員工涉案
國營事業招考員工傳出電子舞弊，高雄檢、廉追查近數月，發現舞弊集團利用藍芽耳機等電子設備，近5年約幫百人錄取為中油、中鋼及台電公司員工，獲利初估上億元。檢、廉約談8名涉案人，聲押4名台電、中鋼現職員工或配偶獲准，正追緝集團首腦，深入查辦全案。
2016年中油招考員工，發生槍手代考舞弊案，錄取一般名額678人、睦鄰名額101人，由於人數大批，不斷有人檢舉舞弊，事後中油以同考題重測，有人成績由90多分陡降到30多分，中油因此開除16人，令國營事業招考舞弊受全國注目。
高雄地檢署與廉政署南部地區調查組去年接獲檢舉，稱有1名國營事業員工利用電子器材作弊才獲錄取。去年10月12日、11月1日，廉、檢曾搜索關係人住處等地，今年1月4日第三波行動，搜索17處，傳喚涉案的8名男女到案，並扣得手機、藍芽耳機及其他電子器材，才查出這舞弊集團以在逃的吳姓男子為首，自2016年起，在10場以上的國營事業考試，涉嫌幫考生作弊。
涉案的8名男女包括台電、中鋼基層員工的郭姓（32歲）、林姓（34歲）2男子，2人負責招攬考生，林的陳姓妻子（34歲）及員工蔡姓女子（35歲）顧考場、回收電子設備，吳姓首腦的吳姓女友（32歲）彙整名單、記帳，以及3名獲錄取的考生。
檢、廉表示，近5年內，這集團已幫至少101人作弊上榜，錄取中油者36人、中鋼34人、台電31人，集團初估獲利1億2120萬元以上。
據調查，這舞弊集團趁國營事業招考員工，由參與作弊的考生先支付2萬元，購買手機、耳機及訊號放大器等舞弊設備，約定錄取後，再支付120萬元到150萬元給集團，考試當天，由聘解題學生當場解題後，播報答案到作弊考生的耳機作答，放榜後，再由林當講師，協助修改自傳、教導面試技巧，讓考生順利獲得錄取。
高雄地檢署依加重詐欺罪嫌，聲押郭、林、陳、吳4人，法官裁定羈押禁見，另4人分別以1萬元、5萬元及10萬元交保，檢方屢傳不到吳姓首腦，對他發布通緝。
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