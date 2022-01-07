桃園平均每天高達35件酒駕 警首度公布7大取締路段

酒駕已成全民公敵，但心存僥倖者仍層出不窮，桃園市警局統計今年至今平均每天抓到35件酒駕，其中近10％是累犯，為發揮預防效果，今晚同步執行全國擴大酒駕取締，更首度公布全市7處易酒駕路段，大多為餐廳、熱炒店密集處，預計發揮提前嚇阻作用。

警方統計，去年12月31日至1月2日元連連假，3天就取締142件酒駕，當中呼氣酒測值超過每公升0.25毫克，涉犯公共危險罪嫌者有97件，佔68.3%。

另外，今年1月1日至今天為止就已抓到248件酒駕，還算短短7天內，平均每天都有35件酒駕，數量之高令人驚訝，而當中23件還是累犯，佔了占9.3%。

全國今同步執行擴大地酒駕後車勤務，桃園市警局首度公布取締地點，分別為桃園區文中路近文中二路口、文中路121號前、中正路近莊一街、中正路近同德十一街，經國路320號前等5處，及中壢區中央西路與明德路口、普忠地下道等2處。

由於過去警方取締酒駕勤務並不會事先公布地點，以防民眾事先規避被抓，但警方這次試辦根據過去取締熱點，並分析桃園區及中壢區2處餐廳、熱炒店，KTV聚集，或交通要道酒駕熱點，以提前公布希望發揮「預防在先」效果，並明確嚇阻宴飲後民眾不要酒駕上路。