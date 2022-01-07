馬雷蒙舞者遭焚屍碎骨劫財 法院判3凶嫌賠家屬122萬

前馬雷蒙舞團舞者、錢莊大亨施政雄因財務糾紛、財產遭員工唐世豪覬覦，108年6月遭唐夥同同事江昶濬、陳天賜殺害，還載到宜蘭壯圍焚屍碎骨，新北地院日前判決3嫌應賠償死者母親122萬餘元，可上訴。

新北地院認為，案發當時，唐世豪因繳回的120萬元放款金額與施政雄爭執，他掏出身上的水果刀朝對方的肚子猛刺1刀，江昶叡見狀也立刻從施的背後將人抱住，阻止施掙扎反抗。

陳天賜看到2人已經動手，也拿起開山刀往施的後頸砍下，見鮮血噴濺、再朝腹部補一刀；施雖掙扎哀求「有話好好商量」，最後仍因無法掙脫而死亡。

唐等人行凶後，先清理現場，又將施的遺體塞進行李箱，返回桃園龜山買了汽油後，才驅車前往壯圍江昶濬的老家焚屍滅證；為掩人耳目，他們還假裝在生火烤肉。施政雄失蹤後，檢警懷疑他已遇害，約談唐世豪等人後，突破江的心防，全案曝光，而施的遺骨已被鏟子、石頭搗碎。

109年7月，新北地院一審判決依殺人、損壞屍體罪判唐和陳無期徒刑、江18年徒刑，施政雄的家屬上訴高院，要求判唐、陳死刑。

今年4月，台灣高等法院駁回上訴，維持一審判決，判唐和陳無期徒刑、江18年徒刑，仍可上訴。

死者施政雄母親於兒子死亡後，繼承兒子位於新北市泰山區民生路公寓4樓的房產，因該處是凶案最初發生地點，導致房產市值因成凶宅而減損，依侵權行為損害賠償，對凶嫌三人提告求償500萬元。

新北地院認為唐世豪等3人的殺人行為與造成房屋價值跌落，自有相當因果關係，施母對唐等3人就繼承兒子位於泰山區名下房屋的交易價值減損之損害連帶負損害賠償責任，實屬有據。