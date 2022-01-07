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想除嬰靈、下感情降頭 女半年竟砸77萬上網買法術

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園1名女子感情不順、自認嬰靈纏身，上網向賴姓賣家購買超度嬰靈、除冤親債主，及強拆對象和其他女子感情的法術商品，短短半年就砸了77萬多元，事後認為無效控告賴詐欺；檢方認為，宗教信仰無法靠科學驗證，多為個人主觀感受，女子自身判斷購買難認賴有施以詐術，偵結不起訴。

女子控訴，賴女2018年5月起在網路販賣泰國降術相關商品、法術等，包括嬰靈超度、嬰靈贖罪、強拆、鎖心、終極情降、化冤情、永世情等，她短短半年內就下單購買27次，花費高達77萬元，但使用後發現無效，自身的嬰靈並未去除，因此對賴提告詐欺取財罪嫌。

女子表示，因為之前和交往對象感情不穩定，剛好在網路商場看到賴女賣的東西，就找他做法事、買法術，內容有感情、除嬰靈、算命、升運，及除冤親債主等，也有做拆散對象跟其他女生感情的，剛買法術半年覺得不太有效，但賴說要後面才看得出來。

女子說，當時很相信賴女，但賣場文章提到要師父做法，必須先將身上嬰靈除掉，有關感情法術必須先幫客人算命，要客人和對象情分超過85％師父才會接，賴幫她算過和對象僅58％，但沒拉到85％卻還是幫她接訂單，最後嬰靈也沒被去除才知道被騙。

賴辯稱，在網路商城買家很多，不確定是否和女子交易過，也不會主動替買方除嬰靈，都是請泰國仲介找師父去做，交易前也會清楚告訴買家宗教信仰無法百分百達到效果，否認詐欺。

檢方認為，宗教法事施作本屬個人信仰表現，鬼神之說現無法用科學方式驗證，女子已經年過40歲，以其社會閱歷、智識程度，對於交付金錢與作法改運間是否有絕對關係，應有相當能力判斷，而對於宗教信仰價值、祈求神明賜福效果，往往取決於當事人主觀判斷。

檢方說，女子基於信任賴女能幫解決感情問題，才購買相關法術商品，是基於她個人判斷所為，難僅因事後認為未達預期效果，就斷定賴有使用詐術行為，偵結予以賴不起訴。

檢方認為，宗教信仰無法靠科學驗證，多為個人主觀感受，女子自身判斷購買難認賴姓賣家有施以詐術，偵結不起訴。記者曾健祐／攝影
檢方認為，宗教信仰無法靠科學驗證，多為個人主觀感受，女子自身判斷購買難認賴姓賣家有施以詐術，偵結不起訴。記者曾健祐／攝影

信仰 詐欺 泰國

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