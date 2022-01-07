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名下車借妻開卻欠2千多筆ETC 夫砸爛車透天厝還被拍賣

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導

台中62歲曾姓男子將名下汽車讓妻子使用，但妻從2016年到2019年期間總共被開罰了2千多筆ETC欠費，包含各年度的牌照稅，導致曾男總共欠了64萬元稅費，曾男不甘願幫妻繳欠稅費，行政執行署彰化分署最後拍賣他位在南投的房子償還欠稅、費，彰化分署建議民眾千萬別將他人占有使用的車輛登記在自己的名下，以免損失慘重。

彰化分署主任執行官胡天賜說，曾男車輛欠繳ETC數量為全國之首，由於持續未繳納，2016年8月起陸續移送到彰化分署執行中，彰化分署開始執行並通知曾男，他才知道自己妻用車卻從來不繳稅費而讓他背債，他更氣妻子屢勸不聽，仍持續開車不繳費，讓他不勝其擾，他在2019年間乾脆將車子敲爛，才終於終止妻開車欠繳稅費。

曾男經通知仍不甘願繳納所欠稅費，彰化分署查到他在南投縣水里鄉有一棟占地面積約80坪的兩層透天厝，2018年4月間先行查封，今年1月4日進行第3次拍賣時，有民眾以122萬8800元得標，賣得價金除了償還他的欠稅、費之外，剩餘款項依法返還。

不過，曾男得知房子被拍定時沒有太大反應，只跟執行人員說明了欠稅原由，並表示同意房子點交給拍定人。執行人員聽他講自己欠稅的原因後雖表感嘆，但依法仍然必須繼續進行房屋點交程序。

胡天賜指出，曾男住在台中，車籍資料都在南投該處被拍賣的透天厝，長期沒人住在這裡，起初知道妻未繳稅費有告知她，並代繳幾次，後來仍繼續欠繳，建議長期別人占有使用的車輛，千萬別登記在自己的名下，以免糾紛難切割釐清。

彰化分署胡主任執行官天賜（前右一）向曾姓義務人（中）說明其欠費情形及房屋拍賣執行經過。圖／彰化分署提供
彰化分署胡主任執行官天賜（前右一）向曾姓義務人（中）說明其欠費情形及房屋拍賣執行經過。圖／彰化分署提供
曾男2千多筆的欠費卷宗堆疊起來逾半個人高。圖／彰化分署提供
曾男2千多筆的欠費卷宗堆疊起來逾半個人高。圖／彰化分署提供

彰化 南投 透天

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