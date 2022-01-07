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男性侵小模姊妹又強暴鄰居母女 判無期徒刑定讞

中央社 / 台北7日電

李姓男子被控下藥猥褻、性侵1對姊妹，又帶槍闖進鄰居家強暴女主人及她的未成年女兒，並劫走現金。一、二審均依強制性交等罪判處李男無期徒刑，案經最高法院駁回上訴定讞。

歷審判決書指出，從事網路購物的李男在民國91年間即犯下多起下藥性侵案，經判刑11年入監後，102年假釋出獄。

108年7間，李男以拍攝健康食品為由，邀約1對姊妹擔任模特兒，在宜蘭縣民宿內趁隙將助眠藥物加入礦泉水，待姊妹飲用礦泉水後藥效發作，分別猥褻及性侵得逞。被害姊妹醒後察覺有異，就醫並報警處理。

109年2月間，宜蘭警方持搜索票至李男住處執行拘提、搜索，李男趁隙逃匿，途中購買改造手槍，藉故進入先前居住社區的鄰居家，持槍威嚇並以童軍繩等工具綑綁、控制鄰居一家4口長達20小時。

李男在控制期間性侵女主人及她的未成年女兒，最後拿走新台幣9000元逃匿；數日後，李男假冒廠商，再約出先前被害的姊妹其中一人，持電擊器及槍枝威脅性侵得逞；警方後來循線在一家養生館逮捕李男。

一審的宜蘭地方法院審理期間，李男否認犯行，多次以「我忘記了」及「被害人是自願」等語辯駁，後來才坦承大部分犯行。

一審認為，李男對被害姊妹的犯罪手段至為惡劣，為報復姊妹提告又誘出其中一人，過程中多次電擊、性侵、持槍恫嚇，還在警方上門營救時逼被害人攀爬大樓高處的貓道與他一起逃匿，幾乎打消被害人的求救意念，惡性極為重大。

一審並考量李男對鄰居全家人造成一輩子無法抹滅的傷痛及陰影，判處無期徒刑，褫奪公權終身。

案經上訴，二審由台灣高等法院審理，認為不讓李男與社會長期隔離，實不足以保障公眾生命安全，依攜帶凶器強制性交、持有槍枝等罪，判處無期徒刑，褫奪公權終身。最高法院昨天駁回李男的上訴，全案確定。

宜蘭 未成年

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